Trao tiền của bạn đọc đến hoàn cảnh người phụ nữ tật nguyền nuôi con mắc bệnh não úng thủy

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến hoàn cảnh gia đình Trần Thị Hồng (70 tuổi, trú thôn Lam Long, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Bà Hồng là nhân vật trong bài viết "Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ 70 tuổi tật nguyền nuôi con mắc bệnh não úng thủy nằm liệt một chỗ".

Hàng chục năm nay, bà Hồng chăm sóc người con gái mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ.

Năm 1990, bà Hồng và ông Nguyễn Văn Trung nên duyên vợ chồng. Sau đó 1 năm, bà sinh được cô con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hằng nhưng chẳng may khi sinh ra, Hằng mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ. Đầu con to quá cỡ, khuôn mặt dị dạng, tay chân co quắp, toàn thân bất động.

Tới bây giờ, Hằng đã hơn 30 tuổi, khối u khiến đầu nặng gần 15kg chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể, không thể ngồi dậy được, chỉ nằm yên một chỗ nhờ sự chăm sóc của mẹ.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với hy vọng “còn nước còn tát”, bà Hồng bán hết tất cả những gì có thể và vay mượn thêm anh em, bạn bè để đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa bệnh nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng, bà đành phải ngậm ngùi chấp nhận số phận, đưa con về nhà chăm sóc cho đến bây giờ.

Gắng gượng để chăm sóc con, nhưng bản thân bà Hồng cũng mang trong mình đủ thứ bệnh, đi lại khó khăn. Người phụ nữ này nhiều đêm khóc một mình, muốn quyên sinh, nhưng vì thương chồng con nên bà cố gắng vượt qua số phận. 30 năm làm vợ, làm mẹ, bà chưa được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Bà chẳng một giây phút nào thảnh thơi lo nghĩ được cho bản thân mình.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình bà Hồng.

Hoàn cảnh của gia đình bà Hồng sau khi được đăng tải lên báo, đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm. Tại buổi trao quà, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao số tiền 15.265.000 đồng cho gia đình.

Xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ, bà Hồng chia sẻ, trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, kêu gọi của Báo Sức khỏe và Đời sống gia đình bà nhận được rất nhiều sự chia sẻ, tiền hỗ trợ của bạn đọc trong cả nước gửi trực tiếp về.

"Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ. Thực sự, số tiền mà mọi người giúp đỡ mẹ con tôi thời điểm này là rất quý", bà Hồng nói.

MS 964: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ 70 tuổi tật nguyền nuôi con mắc bệnh não úng thủy nằm liệt một chỗ GĐXH - Dù đã bước sang tuổi lục tuần nhưng hằng ngày, người phụ nữ tật nguyền vẫn phải chăm sóc đứa con mắc bệnh não úng thủy nằm liệt giường nhiều năm nay. Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Hồng 70 tuổi, trú thôn Lam Long, xã Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.