Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đối tượng được nhận tiền 2/9 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được nêu rõ như sau:

"Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập".

Theo đó, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người dân chào mừng Tết Độc lập 2/9, không giới hạn độ tuổi, đối tượng.

Vì vậy, trẻ em cũng được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Trẻ em cũng được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: THPD

Trẻ em sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 ở đâu?

Vì trẻ em là đối tượng chưa tạo tài khoản VNeID, theo đó trẻ em sẽ nhận quà 100.000 đồng bằng trực tiếp tiền mặt.

Tại Nghị quyết 263/NQ-CP năm 2025, đối với việc tặng quà trực tiếp bằng tiền được quy định:

"UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân; tổ chức tặng quả bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, kịp thời, công khai, minh bạch.

Người dân có thể đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, người dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay còn cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên".

Ngoài ra, theo Công văn 13578/BTC-NSNN hướng dẫn cách nhận tiền 100.000 đồng ngày 2/9 trực tiếp như sau:

"Tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền".

Theo quy định nêu trên chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Do đó, chủ hộ gia đình có thể nhận thay 100.000 đồng ngày 2/9 cho trẻ em. Địa điểm nhận tiền 100.000 cho trẻ em 2/9 mừng Tết Độc lập do UBND xã quyết định. Khi đi nhận quà thay cho trẻ em, chủ hộ gia đình cần mang theo giấy khai sinh.