Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?
GĐXH - Theo Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người chào mừng Tết Độc lập 2/9. Theo đó, trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà.
Trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?
Ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đối tượng được nhận tiền 2/9 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được nêu rõ như sau:
"Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.
Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập".
Theo đó, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người dân chào mừng Tết Độc lập 2/9, không giới hạn độ tuổi, đối tượng.
Vì vậy, trẻ em cũng được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Trẻ em sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 ở đâu?
Vì trẻ em là đối tượng chưa tạo tài khoản VNeID, theo đó trẻ em sẽ nhận quà 100.000 đồng bằng trực tiếp tiền mặt.
Tại Nghị quyết 263/NQ-CP năm 2025, đối với việc tặng quà trực tiếp bằng tiền được quy định:
"UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân; tổ chức tặng quả bảo đảm đúng đối tượng, an toàn, kịp thời, công khai, minh bạch.
Người dân có thể đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, người dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay còn cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên".
Ngoài ra, theo Công văn 13578/BTC-NSNN hướng dẫn cách nhận tiền 100.000 đồng ngày 2/9 trực tiếp như sau:
"Tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền".
Theo quy định nêu trên chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.
Do đó, chủ hộ gia đình có thể nhận thay 100.000 đồng ngày 2/9 cho trẻ em. Địa điểm nhận tiền 100.000 cho trẻ em 2/9 mừng Tết Độc lập do UBND xã quyết định. Khi đi nhận quà thay cho trẻ em, chủ hộ gia đình cần mang theo giấy khai sinh.
Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầuĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 giờ trước
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồngĐời sống - 9 giờ trước
Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháyĐời sống - 10 giờ trước
Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờĐời sống - 15 giờ trước
Mưa lớn khiến một số địa bàn các tỉnh miền Trung ngập sâu. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị ban hành lệnh cấm biển. Nhiều xã ở Hà Tĩnh đã và đang di dời hàng chục hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở.
Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng TrịĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Chiều tối nay (30/8), bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7.
Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.
Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánhĐời sống - 22 giờ trước
Trái với cảnh đông đúc, chen chúc như mọi năm, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều bến xe lớn tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường.
Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền TrungĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).
Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.
Con giáp dễ vướng tiểu nhân những tháng cuối năm 2025Đời sống
GĐXH - Những tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ mang đến nhiều cơ hội đổi đời, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Đặc biệt, có 3 con giáp được cảnh báo dễ gặp tiểu nhân quấy phá, hao tài tốn của.