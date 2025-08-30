Bảo đảm tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp
Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nghị quyết nêu rõ, tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30 tháng 8 năm 2025.
Hình thức tặng quà
b. Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.
Nguồn kinh phí
Nghị quyết nêu rõ: Bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho ngân sách các tỉnh, thành phố 10.700,3 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà cho nhân dân theo số liệu nhân khẩu do Bộ Công an cung cấp; chi tiết mức hỗ trợ cho từng địa phương tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này .
Trích xuất danh sách công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại thời điểm 24h00 ngày 30/8/2025 để làm căn cứ tặng quà
Chính phủ giao Bộ Công an trích xuất danh sách công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại thời điểm 24h00 ngày 30 tháng 8 năm 2025, chi tiết theo tỉnh, thành phố và từng xã để làm căn cứ thực hiện tặng quà.
Đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để chi trả cho người dân
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Công an và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố tổ chức việc tặng quà cho người dân theo quy định, bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời.
Trong tổ chức thực hiện tặng quà cho nhân dân, trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, địa phương phải hoàn trả ngân sách trung ương; trường hợp thiếu nguồn, địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác để tặng quà đủ cho người dân, sau đó báo cáo Bộ Tài chính để được bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương./.
