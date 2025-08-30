Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Hai hình thức nhận quà dịp Quốc khánh 2/9

Theo Báo Chính phủ, Bộ Tài chính cùng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết quy trình, đặc biệt nhấn mạnh hai hình thức nhận quà qua VNeID hoặc tiền mặt.

Thời gian nhận quà từ ngày 30/8/2025 và hoàn thành trước 2/9/2025. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 263/NQ-CP, đối tượng nhận quà bao gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, đang cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập đến hết ngày 30/8/2025. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Người dân sẽ nhận 100.000 đồng dịp 2/9 như thế nào? GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người. Người dân sẽ nhận khoản tiền này như thế nào?

Người dân Việt Nam được nhận quà tặng 100.000đ/người nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: SKĐS

Có hai hình thức để công dân nhận quà:

Thứ nhất, qua ứng dụng VNeID: Quà sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản hưởng an sinh xã hội đã tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là phương thức ưu tiên, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.

Thứ hai, nhận trực tiếp bằng tiền mặt với những công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, địa phương sẽ tổ chức điểm chi trả. UBND cấp xã quyết định địa điểm phát quà, ưu tiên nơi thuận tiện để người dân dễ tiếp cận.

Việc trao quà thực hiện theo hộ gia đình, do chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp đứng ra nhận và chuyển cho các thành viên. Trường hợp công dân chưa đăng ký thường trú, phần quà được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền. Khi nhận quà, công dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp. Nếu nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ; riêng nhận thay cho trẻ vị thành niên có thể dùng giấy khai sinh.

Kinh phí chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2025 và đã được Bộ Tài chính chuyển về địa phương đầy đủ, bảo đảm việc trao quà diễn ra đúng tiến độ.

Chính sách tặng quà đến toàn thể công dân lần này mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo sự gắn kết, đồng thuận trong toàn xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và thực hiện các bước sau để nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trên VNeID.

Cách nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 trên VNeID

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và thực hiện các bước sau để nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trên VNeID:

Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2.

Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, tại mục "An sinh Xã hội". Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.

Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn "Tài khoản hưởng An sinh Xã hội" để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.

Bước 4: Chọn ngân hàng đang sử dụng tài khoản và điền chính xác số tài khoản ngân hàng.

Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục".

Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin"để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Theo ghi nhận, đã có nhiều ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank...