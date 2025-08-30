Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9
GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.
Hai hình thức nhận quà dịp Quốc khánh 2/9
Theo Báo Chính phủ, Bộ Tài chính cùng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết quy trình, đặc biệt nhấn mạnh hai hình thức nhận quà qua VNeID hoặc tiền mặt.
Thời gian nhận quà từ ngày 30/8/2025 và hoàn thành trước 2/9/2025. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 263/NQ-CP, đối tượng nhận quà bao gồm công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, đang cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập đến hết ngày 30/8/2025. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người, bằng tiền.
Có hai hình thức để công dân nhận quà:
Thứ nhất, qua ứng dụng VNeID: Quà sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản hưởng an sinh xã hội đã tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là phương thức ưu tiên, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.
Thứ hai, nhận trực tiếp bằng tiền mặt với những công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, địa phương sẽ tổ chức điểm chi trả. UBND cấp xã quyết định địa điểm phát quà, ưu tiên nơi thuận tiện để người dân dễ tiếp cận.
Việc trao quà thực hiện theo hộ gia đình, do chủ hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp đứng ra nhận và chuyển cho các thành viên. Trường hợp công dân chưa đăng ký thường trú, phần quà được trao trực tiếp cho từng cá nhân hoặc người được ủy quyền. Khi nhận quà, công dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp. Nếu nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ; riêng nhận thay cho trẻ vị thành niên có thể dùng giấy khai sinh.
Kinh phí chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2025 và đã được Bộ Tài chính chuyển về địa phương đầy đủ, bảo đảm việc trao quà diễn ra đúng tiến độ.
Chính sách tặng quà đến toàn thể công dân lần này mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo sự gắn kết, đồng thuận trong toàn xã hội nhân dịp 80 năm Quốc khánh.
Cách nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 trên VNeID
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và thực hiện các bước sau để nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh trên VNeID:
Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2.
Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, tại mục "An sinh Xã hội". Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.
Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn "Tài khoản hưởng An sinh Xã hội" để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.
Bước 4: Chọn ngân hàng đang sử dụng tài khoản và điền chính xác số tài khoản ngân hàng.
Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục".
Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin"để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.
Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.
Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.
Theo ghi nhận, đã có nhiều ngân hàng liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank...
Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầuĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 giờ trước
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồngĐời sống - 9 giờ trước
Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháyĐời sống - 10 giờ trước
Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.
Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?Đời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người chào mừng Tết Độc lập 2/9. Theo đó, trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà.
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờĐời sống - 15 giờ trước
Mưa lớn khiến một số địa bàn các tỉnh miền Trung ngập sâu. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị ban hành lệnh cấm biển. Nhiều xã ở Hà Tĩnh đã và đang di dời hàng chục hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở.
Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng TrịĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Chiều tối nay (30/8), bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7.
Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánhĐời sống - 22 giờ trước
Trái với cảnh đông đúc, chen chúc như mọi năm, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều bến xe lớn tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường.
Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền TrungĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).
Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lươngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.
Con giáp dễ vướng tiểu nhân những tháng cuối năm 2025Đời sống
GĐXH - Những tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ mang đến nhiều cơ hội đổi đời, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Đặc biệt, có 3 con giáp được cảnh báo dễ gặp tiểu nhân quấy phá, hao tài tốn của.