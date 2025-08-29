Người dân sẽ nhận 100.000 đồng dịp 2/9 như thế nào?
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người. Người dân sẽ nhận khoản tiền này như thế nào?
Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập
Theo Báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Công điện nêu: Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.
Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29/8/2025 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.
5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
6. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.
Nhận trợ cấp an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng trên VNeID
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng, đồng thời để kịp thời nhận hỗ trợ từ các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều ngân hàng như: VietinBank, Vietcombank, BIDV… phối hợp cùng Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) và Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản thanh toán để nhận các khoản hỗ trợ và chi trả an sinh xã hội (ASXH) trực tiếp trên ứng dụng VNeID.
VNeID – ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử nhanh chóng, an toàn.
Thông qua dịch vụ này, các ngân hàng đóng vai trò ngân hàng thanh toán, lưu giữ tài khoản nhận trợ cấp ASXH, bao gồm: lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hộ nghèo… giúp khách hàng nhận tiền nhanh chóng, minh bạch và an toàn.
Dưới đây là cách đăng ký liên kết tài khoản nhận trợ cấp an sinh xã hội:
Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".
Bước 2: Chọn ngân hàng (Ví dụ: VietinBank, Vietcombank, BIDV…)
Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng – bấm Đồng ý chia sẻ dữ liệu – bấm Tiếp tục.
(Nhập thêm số CMND 9 số nếu có)
Bước 4: Gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID.
Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.
Theo ghi nhận, các ngân hàng sẽ kết nối với hệ thống của Napas, sau đó Napas làm việc trực tiếp với C06. Trong trường hợp hệ thống của VNeID vận hành tốt và nhận được thông tin của người dân, dữ liệu sẽ được truyền về Napas và chuyển tới các ngân hàng. Sau đó các ngân hàng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền hỗ trợ tới tài khoản của người dân đã đăng ký.
Hiện nay, do hệ thống VNeID đang ghi nhận lượng truy cập lớn vào cùng một thời điểm. Do đó người dân truy cập vào VNeID có thể gặp sự cố.
