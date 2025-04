Trẻ nên ăn thực phẩm nào để tăng chiều cao?

Chiều cao được quyết định bởi 23% do di truyền, 32% do dinh dưỡng, 22% do rèn luyện thể thao và một số yếu tố khác như giấc ngủ, môi trường sống... Trẻ muốn tăng chiều cao , cần đảm bảo chế độ ăn đủ 4 nhóm chất: Đạm, béo, đường bột, vitamin và khoáng chất , trong đó, chú trọng một số thực phẩm hỗ trợ tăng chiều cao dưới đây:

1. Trứng - thực phẩm hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ

Trứng chứa nhiều protein chất lượng cao và các axit amin thiết yếu, cần thiết cho việc xây dựng và sửa chữa các mô, bao gồm xương. Chúng cũng chứa vitamin D, giúp hấp thụ canxi và vitamin B12, hỗ trợ xương khỏe mạnh.

Những thành phần dưỡng chất này vừa có giá trị sinh học cao, lại vừa dễ hấp thụ nên là sự lựa chọn lý tưởng cho thực đơn tăng trưởng chiều cao. Lưu ý, không nấu trứng quá kỹ, cũng không ăn trứng còn sống vì không chỉ đảm bảo giá trị dinh dưỡng mà còn dễ khiến cơ thể bị nhiễm khuẩn.

Việc cung cấp dinh dưỡng hợp lý là rất quan trọng để tối đa hóa sự tăng trưởng của trẻ.

2. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi, vitamin D, protein cần thiết để xây dựng xương và cơ chắc khỏe, thúc đẩy phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin A và protein dồi dào trong sữa còn có vai trò gia tăng khả năng hấp thụ canxi và giúp tăng trưởng các tế bào trong cơ thể. Vitamin A, kẽm và các vi chất dinh dưỡng khác trong sữa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng, hỗ trợ sự phát triển của não bộ và chức năng nhận thức.

3. Cá

Các loại cá đặc biệt là cá hồi và cá ngừ, rất giàu protein và vitamin D, axit béo omega-3, nên có thể hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả. Omega-3 hỗ trợ khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể như canxi, là chìa khóa cho sự phát triển khỏe mạnh của xương. Omega-3 còn có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong khi đó, với trẻ em, giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong vấn đề phát triển chiều cao.

4. Thịt nạc

Thịt nạc như thịt gà, thịt bò nạc chứa nhiều protein chất lượng cao, sắt và kẽm, tất cả đều rất quan trọng cho sự phát triển cơ bắp và tăng trưởng tổng thể. Protein giúp xây dựng cơ bắp , trong khi sắt hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh. Bằng cách đưa thịt nạc vào chế độ ăn uống hàng ngày, trẻ sẽ nhận được một lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển chiều cao và khỏe mạnh hơn.

5. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và bông cải xanh chứa đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cần thiết (canxi, sắt,vitamin A, vitamin C) cho sự phát triển của trẻ. Canxi hỗ trợ sự phát triển của xương, trong khi sắt giúp lưu thông máu và vận chuyển oxy khắp cơ thể.

6. Đậu nành

Đậu nành là nguồn protein thực vật tuyệt vời. Đậu nành chứa đầy đủ các axit amin có thể hỗ trợ tăng trưởng cơ và phục hồi mô hiệu quả. Đậu nành cũng chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho sự tăng trưởng của trẻ như canxi, magiê và sắt.

Trẻ muốn tăng chiều cao, cần đảm bảo chế độ ăn đủ 4 nhóm chất: Đạm, béo, đường bột, vitamin và khoáng chất

7. Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia và hạt lanh giàu protein, chất béo lành mạnh và các khoáng chất thiết yếu như magiê, phốt pho, rất quan trọng cho sự phát triển của xương. Chúng là món ăn nhẹ tuyệt vời hoặc thêm vào yến mạch, sinh tố hoặc salad.

8. Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, hạt diêm mạch, yến mạch, lúa mì nguyên cám chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất hỗ trợ tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ. Các loại ngũ cốc này cung cấp nguồn năng lượng ổn định, giúp trẻ năng động và tràn đầy năng lượng. Thêm vào đó, ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ tiêu hóa, giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, cung cấp cho trẻ năng lượng cần thiết để phát triển.

9. Trái cây

Chất xơ, vitamin và khoáng chất có trong trái cây rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ . Các nghiên cứu cho thấy vitamin C thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp xương chắc khỏe và tăng mật độ xương. Bưởi, kiwi, cam, chanh, dưa lưới, dứa... là những nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào.

Để trẻ có thể phát triển được chiều cao tối ưu nhất, nên thực hiện chế độ ăn cân bằng giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh, đồng thời đảm bảo trẻ luôn vận động thể chất để hỗ trợ sức khỏe và tinh thần tổng thể của trẻ. Tuy nhiên, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn uống, luyện tập phù hợp với nhu cầu và sở thích cụ thể của trẻ.

BS. Ngọc Hà