Hà Nam: Bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng chiêm bái xá lợi Đức Phật để trộm cắp tài sản

Chiều ngày 18/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, tại khu du lịch Tam Chúc, phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam những ngày này đã và đang thu hút hàng chục ngàn người là các tăng ni, phật tử, người dân trên cả nước đến cung nghinh, chiêm bái Xá lợi Đức Phật. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các loại tội phạm lợi dụng sơ hở, lơ là cảnh giác của nhân dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách thập phương về tham quan, chiêm bái xá lợi Đức Phật, Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của chính mình.

Cơ quan công an lấy lời khai nhóm đối tượng và tang vật vụ án.

Qua công tác đấu tranh, trấn áp, một nhóm đối tượng vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn lợi dụng sự đông đúc trong quá trình người dân về chiêm bái xá lợi Đức Phật, các đối tượng này đã trộm cắp 19 điện thoại di động các loại, 15 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị.

Thực tế cho thấy, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi, chúng thường hoạt động theo nhóm, lợi dụng sự đông đúc rồi dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để nạn nhân mất cảnh giác sau đó thực hiện hành vi trộm cắp, "móc túi", chiếm đoạt tài sản. Đối tượng mà chúng hướng đến thường là phụ nữ, người lớn tuổi có mang theo túi, bóp ví cầm tay; hoặc các loại tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại... để trong túi áo, túi quần.

Khu du lịch Tam Chúc đã thu hút hàng chục ngàn người là các tăng ni, phật tử, người dân trên cả nước đến chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Để quá trình cung nghinh, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại địa bàn được diễn ra trang nghiêm, an ninh, an toàn, cùng với sự vào cuộc tích cực các lực lượng chức năng, cơ quan công an đề nghị nhân dân cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp; hạn chế mang theo nhiều tiền, điện thoại đắt tiền, không đeo quá nhiều trang sức; thường xuyên chú ý đến tài sản, không để hớ hênh tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng trộm cắp, ba lô, túi xách luôn cài khóa để bảo đảm an toàn.

Khi bị mất trộm tài sản hoặc phát hiện các vụ việc vi phạm, người dân cần báo ngay cho lực lượng làm nhiệm vụ để tổ chức điều tra, bắt giữ, không để bỏ lọt tội phạm.

Video người dân đến chùa Tam Chúc ở Hà Nam chiêm bái xá lợi Đức Phật: