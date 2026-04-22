Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Thứ tư, 15:23 22/04/2026 | Đời sống
L.Vũ
GĐXH - Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 133/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026.

Trong đó quy định trường hợp chủ nhà trọ mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định là một trong các vi phạm quy định về sử dụng điện.

Cụ thể tại khoản 7, Điều 13 Nghị định này nêu rõ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngoài bị phạt tiền, chủ nhà trọ buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm. Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định nêu trên, trường hợp chủ nhà trọ mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định có thể bị phạt đến 30 triệu đồng và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Cũng theo Nghị định số 133/2026/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm về sử dụng điện khác cũng bị phạt hành chính kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hành vi vi phạm

Mức xử phạt

Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả

- Cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện.

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

 

 

 

- a) Sử dụng phương tiện, thiết bị và hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện;

- b) Sử dụng điện sai mục đích có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng;

- c) Không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế.

 

 

 

 

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do sử dụng điện sai mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho bên bán điện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b.

Bên mua điện phải hoàn trả cho bên bán điện số tiền chênh lệch giá trong thời gian vi phạm mục đích sử dụng điện cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng sinh hoạt, thời gian vi phạm được tính từ kỳ hóa đơn mà bên mua điện vi phạm mục đích sử dụng điện đến kỳ hóa đơn phát hiện ra vi phạm.

Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá được tính với thời gian là 12 tháng;

- Tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện.

5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

- Tự ý đóng điện dùng khi công trình sử dụng điện của bên mua điện chưa nghiệm thu; khi đang trong thời gian bị ngừng cấp điện do vi phạm quy định của pháp luật.

 

8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

 

 

- Sử dụng thiết bị (phương tiện) đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường.

 

10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1.000.000 đồng;

4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt.

Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước;

 

- Trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng.

 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

 

 

- Người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

 

 

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt.

Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.

Đối với khách hàng sử dụng điện lớn:

- a) Sử dụng trang thiết bị sử dụng điện, trang thiết bị đấu nối không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để đấu nối vào lưới điện quốc gia;

- b) Không thực hiện các lệnh thao tác của cấp điều độ có quyền điều khiển;

- c) Không thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi có yêu cầu của bên bán điện do sự cố bất khả kháng;

- d) Không thực hiện đầu tư các thiết bị đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.

 

 

 

 

60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

 

 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

- Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a.

- Buộc đầu tư và duy trì hoạt động bình thường của các thiết bị đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d.

