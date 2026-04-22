Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 133/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2026.

Trong đó quy định trường hợp chủ nhà trọ mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định là một trong các vi phạm quy định về sử dụng điện.

Cụ thể tại khoản 7, Điều 13 Nghị định này nêu rõ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngoài bị phạt tiền, chủ nhà trọ buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm. Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định nêu trên, trường hợp chủ nhà trọ mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, nhưng lại thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn quy định có thể bị phạt đến 30 triệu đồng và buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Cũng theo Nghị định số 133/2026/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm về sử dụng điện khác cũng bị phạt hành chính kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: