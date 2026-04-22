Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22/4/2026, tại khuôn viên Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành (thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe tải chở đá.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, một chiếc xe tải đang chở đá từ khu vực mỏ xuống khu vực chế biến thì bất ngờ mất kiểm soát. Do vị trí xảy ra sự việc nằm tại đoạn đường dốc, khuất tầm nhìn, chiếc xe này đã tông trực diện vào một xe tải khác đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm với lực cực mạnh đã khiến cabin của cả hai phương tiện biến dạng hoàn toàn, đá từ thùng xe tràn xuống mặt đường.

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong.

Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến cả 2 tài xế điều khiển xe tải tử vong ngay trong cabin. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính 1 nạn nhân là người địa phương, nạn nhân còn lại hiện đang được tích cực xác minh thông tin.

Đại diện lãnh đạo UBND phường sở tại cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường.

Nhận định sơ bộ từ phía các đơn vị chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch có khả năng cao là do chiếc xe tải từ trên mỏ xuống bị mất phanh, tài xế không thể làm chủ được tốc độ trong điều kiện góc quan sát bị hạn chế.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công an địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thực hiện các thủ tục bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

