Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong ở Ninh Bình

Thứ tư, 10:21 22/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành (tỉnh Ninh Bình) khi 2 chiếc xe chở đá va chạm mạnh khiến cả 2 tài xế tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22/4/2026, tại khuôn viên Nhà máy sản xuất xi măng Long Thành (thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe tải chở đá.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, một chiếc xe tải đang chở đá từ khu vực mỏ xuống khu vực chế biến thì bất ngờ mất kiểm soát. Do vị trí xảy ra sự việc nằm tại đoạn đường dốc, khuất tầm nhìn, chiếc xe này đã tông trực diện vào một xe tải khác đang di chuyển theo chiều ngược lại. 

Cú va chạm với lực cực mạnh đã khiến cabin của cả hai phương tiện biến dạng hoàn toàn, đá từ thùng xe tràn xuống mặt đường.

Khoảnh khắc 2 xe tải chở đá va chạm kinh hoàng khiến 2 tài xế tử vong.

Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến cả 2 tài xế điều khiển xe tải tử vong ngay trong cabin. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính 1 nạn nhân là người địa phương, nạn nhân còn lại hiện đang được tích cực xác minh thông tin.

Đại diện lãnh đạo UBND phường sở tại cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường.

Nhận định sơ bộ từ phía các đơn vị chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch có khả năng cao là do chiếc xe tải từ trên mỏ xuống bị mất phanh, tài xế không thể làm chủ được tốc độ trong điều kiện góc quan sát bị hạn chế.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công an địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thực hiện các thủ tục bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 25/5, chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao bị phạt đến 30 triệu đồng

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tháng 3 âm lịch 2026, con giáp Ngọ và Mùi cần chú ý đến tài lộc và tình duyên. Cùng khám phá cách khai thác vận khí và cải thiện cuộc sống trong tháng này.

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Cung Điền Trạch sáng rực, 4 con giáp dễ mua nhà chốt đất cuối năm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng tới, vận khí về tài sản và bất động sản của một số con giáp được dự báo khởi sắc rõ rệt.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh và con đường phát triển của mỗi người.

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2026 theo quy định mới nhất

Những trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ đỏ trong năm 2026 theo quy định mới nhất

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những trường hợp nào nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp cho người dân? Dưới đây là thông tin cụ thể theo quy định mới nhất của Luật Đất đai.

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH – Để thu hút vận khí tốt và vượt qua những điều khó khăn, con giáp Thìn nên biết những điều này trong tháng 3 âm lịch 2026.

Độc đáo quán cà phê tái chế từ rác cho người yêu sống xanh

Độc đáo quán cà phê tái chế từ rác cho người yêu sống xanh

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Tọa lạc trong một con ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn (Hà Nội), một quán cà phê với cái tên “Dị Coffee” mở ra không gian ấn tượng khi đồ vật trang trí bên trong đa phần là đồ cũ được tái chế, thu hút những người yêu lối sống xanh ghé thăm.

Gia đình nghệ nhân cuối cùng “giữ lửa” nghề làm mặt nạ giấy bồi tại phố cổ Hà Nội

Gia đình nghệ nhân cuối cùng “giữ lửa” nghề làm mặt nạ giấy bồi tại phố cổ Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, trong căn gác chưa đầy 20m² tại ngõ nhỏ phố Hàng Than có một đôi vợ chồng già vẫn bền bỉ suốt 46 năm qua để giữ lại cái "hồn" của Tết Trung thu truyền thống từ những lớp giấy bồi và hồ sắn dây thơm dịu.

Cụ ông người Arem thấy đồng bào mình từ hang đá đến cuộc sống văn minh

Cụ ông người Arem thấy đồng bào mình từ hang đá đến cuộc sống văn minh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ những ngày trong hang đá, cuộc sống tự cung tự cấp, lệ thuộc vào tự nhiên, đến nay người Arem có cuộc sống mới ở bản. Họ biết bảo vệ rừng, biết trồng rẫy, chăn nuôi tiếp nhận kiến thức để phát triển bản làng.

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, người dân cần biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

4 con giáp may mắn nhất nửa cuối năm 2026: Tài lộc bủa vây, tiền bạc ào ào đổ về

4 con giáp may mắn nhất nửa cuối năm 2026: Tài lộc bủa vây, tiền bạc ào ào đổ về

Đời sống

GĐXH - Nửa cuối năm Bính Ngọ 2026 được xem là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người có vận số cực tốt, càng về già càng phát tài

Đời sống
Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

Đời sống
Tìm thấy nam sinh Hà Nội mất tích sau hơn 36 giờ 'sinh tồn' trên núi Tam Đảo

Tìm thấy nam sinh Hà Nội mất tích sau hơn 36 giờ 'sinh tồn' trên núi Tam Đảo

Đời sống
Khám phá tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Mão

Khám phá tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho con giáp Mão

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

