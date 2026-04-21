Tử vi tháng 3 âm lịch 2026 cho tuổi Thìn: Dự đoán vận khí và tài lộc

1. Sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn tháng 3 âm lịch 2026

Xem tử vi tháng 3 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn trong tháng mới được dự đón có đôi chút khó khăn. Bạn có thể thường xuyên rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực và sự nghi ngờ về năng lực cá nhân.

Trong môi trường công sở, sự xuất hiện của những đồng nghiệp không đáng tin cậy là mối họa tiềm tàng mà tuổi Thìn cần đặc biệt lưu tâm. Nhưng tử vi cho thấy, những nút thắt này sẽ dần được tháo gỡ sau ngày thứ Tư của các tuần giữa tháng, khi các yếu tố phụ trợ xuất hiện giúp bạn minh oan hoặc tìm ra giải pháp khắc phục.

Trong tháng 3 âm lịch 2026, Thìn cần cẩn trọng trong công việc

Chuyên gia khuyên, trong tháng này, con giáp Thìn cần giữ thái độ khiêm tốn và học cách lắng nghe ý kiến đóng góp từ những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng để cái tôi quá lớn cản trở việc tiếp nhận những kiến thức mới hoặc những giải pháp sáng tạo cho công việc.

2. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch 2026

Về phương diện tài chính của con giáp Thìn trong tháng 3 âm lịch không có nhiều khởi sắc. Những biến động từ thị trường chung có thể gây ra những tổn thất ngoài dự kiến cho các khoản đầu tư dài hạn mà bạn đang theo đuổi. Bạn có thể mất một khoản ngân sách cho những hoạt động ngoại giao, giải trí… Bởi vậy, thời gian này cần lưu ý những lời mời đầu tư mang tính chất làm giàu nhanh chóng, rất dễ gặp rủi ro.

Việc quản lý tài chính theo phong cách tiết kiệm sẽ giúp bạn duy trì được sự an toàn trong những giai đoạn thị trường bất ổn như thế này.

3. Tình duyên của con giáp tuổi Thìn tháng 3 âm lịch 2026

Về mặt tình cảm, tuổi Thìn cần cởi mở nhiều hơn trong các mối quan hệ. Những người đã có đôi cũng cần tăng cường sự giao tiếp để không khí trong gia đình không ngột ngạt.

Với người độc thân, tháng Nhâm Thìn không phải là thời điểm thuận lợi để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nồng cháy. Dù bạn có thể gặp gỡ và nảy sinh cảm tình với một ai đó qua các buổi gặp mặt hay công việc, nhưng sự thật thường không như là mơ.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao cũng cần được xử lý khéo léo để tránh những thị phi không đáng có. Việc nói quá nhiều về đời tư của mình hoặc can thiệp sâu vào chuyện của người khác có thể khiến bạn trở thành tâm điểm của những lời bàn tán. Khuyên con giáp Thìn cần học cách tiết chế cảm xúc, giữ khoảng cách chừng mực với người mới quen.

Cách khai tài vượng vận tháng 3 âm lịch 2026

+ Nhâm Thìn (Thủy, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực và sự nghi ngờ về năng lực cá nhân.

Quý nhân: Tý, Dần; Màu sắc may mắn: Cam, trắng

+ Giáp Thìn: Đề phòng những kẻ tiểu nhân sẵn sàng gây ra sai sót hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Quý nhân: Dần, Mùi; Màu sắc may mắn: Tím, đen

+ Bính Thìn: Nên tập trung vào việc thu hồi nợ cũ thay vì mạo hiểm mở rộng thị trường.

Quý nhân: Dậu, Hợi; Màu sắc may mắn: Vàng, hồng

+ Mậu Thìn: Mối quan hệ tình cảm gặp nhiều trắc trở do tâm lý tự ti và suy diễn thái quá.

Quý nhân: Mão, Ngọ; Màu sắc may mắn: Nâu, vàng

+ Canh Thìn: Tinh thần sa sút, dễ dẫn đến mất ngủ và suy nhược cơ thể.

Quý nhân: Hợi, Mão; Màu sắc may mắn: Hồng, đen

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.