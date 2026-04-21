Độc đáo quán cà phê tái chế từ rác cho người yêu sống xanh

Thứ ba, 19:03 21/04/2026 | Đời sống

GĐXH - Tọa lạc trong một con ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn (Hà Nội), một quán cà phê với cái tên “Dị Coffee” mở ra không gian ấn tượng khi đồ vật trang trí bên trong đa phần là đồ cũ được tái chế, thu hút những người yêu lối sống xanh ghé thăm.

Dị Coffee ra đời từ tình yêu đối với đồ tái chế và mối quan tâm đến việc bảo vệ môi trường của 4 cô gái quen biết nhau qua mô hình Lăn bánh ước mơ - sân chơi tái chế cho trẻ em vùng cao.

Từ ngoài nhìn vào, quán cà phê ấy như một “hòn đảo nhỏ”, biệt lập giữa chốn Thủ đô đông đúc, xô bồ. Dị chọn cho mình một con đường riêng và cứ thế lặng lẽ tồn tại như một lời nhắc về việc hãy chung tay giảm tiêu thụ đồ nhựa và tái sử dụng những vật liệu tưởng chừng như là rác một cách sáng tạo để chung tay bảo vệ môi trường.

Video: Độc đáo quán cà phê tái chế từ rác cho người yêu sống xanh.

Từ cổng, Dị Coffee mở ra trước mắt người ghé thăm bằng một không gian xanh mát. Ở đó, những chiếc lốp xe cũ đã “sống một cuộc đời mới”, trở thành những chiếc bàn nhỏ.

Quán cà phê đồ tái chế Dị Coffee không quá rộng, có 3 tầng, đều được bày trí bởi những đồ tái chế rất độc đáo. Hành trình biến những món đồ được xem là rác trở thành sự sáng tạo cho không gian của quán không phải là điều dễ dàng khi chỉ có nắp chai, vỏ chai cũ, lốp xe cũ hay những thanh gỗ từ các cửa hàng nội thất không dùng tới cùng vài thùng sơn.

“Đồ tái chế được bọn mình thu thập từ rất nhiều nơi với nhiều hình dạng, màu sắc. Làm sao để từ những món đồ nhỏ nhỏ, vụn vặt sáng tạo ra các bức tranh, đồ trang trí, có lẽ là một trong những điều khó khăn đối với bọn mình. Để có một tác phẩm hoàn chỉnh, có tính thẩm mỹ, đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn. Có bức tranh từ nắp chai, cả nhóm phải mất đến hơn 10 ngày liền mới có thể hoàn thiện, dán vào rồi lại bóc ra không biết bao nhiêu lần”, chị Đào Thị Thúy, thành viên nhóm sáng lập quán bộc bạch.

Những chiếc nắp chai nhựa tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng, ở Dị, qua bàn tay khéo léo của những cô gái “yêu rác”, chúng lại là vật liệu vô giá với những mảng màu sáng tối để tạo nên một bức tranh ấn tượng.

Chỉ cần chổi, màu vẽ, những chai nước cũ đã hóa thân thành những món đồ trang trí vô cùng đẹp mắt.

Mọi ngóc ngách của quán cà phê đều được bày trí một cách đầy nghệ thuật bởi những món đồ tái chế.

Cái tên “Dị” thật khiến người ta phải tò mò. “Vào quán, tùy cách mà mọi người có thể cảm nhận, bình dị hay dị biệt”, chị Thúy vui vẻ chia sẻ.

Có thể là bình dị khi đây cũng là một không gian lý tưởng để làm việc, để đọc sách, để trò chuyện hay đơn giản là một chỗ “trốn” để sạc lại năng lượng, để tâm hồn được bình yên.

Có thể là “dị biệt”, sử dụng “rác” là vật liệu chính để trang trí quán cà phê. “Tụi mình còn đi nhờ cô lao công ở công ty thu gom nắp chai giúp, sau đó cô đưa cho một bịch rất to được cô nhờ người nhà và những đồng nghiệp khác gom giúp”, chị Thúy vừa tự hào, vừa xúc động chia sẻ.

Với mục đích bảo vệ môi trường, ống hút nhựa được quán thay thế bằng ống hút giấy, đựng trong ống lon cũ đã được làm sạch.

Thông qua mô hình quán cà phê độc đáo này, các thành viên trong nhóm sáng lập Dị Coffee mong muốn có thể góp phần nhỏ trong việc lan tỏa lối sống xanh, hướng đến bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải và truyền đi một thông điệp nhỏ: “Tất cả những đồ vật tưởng chừng như đã không còn giá trị, phải bỏ đi, nhưng nó hoàn toàn có thể tái sinh theo một cách mới và mang giá trị mới”.

Một góc nhỏ, nơi những người khách ghé thăm Dị gửi tình cảm của mình: “Cảm ơn Dị vì một không gian thật đẹp, thật bình yên!”.

“Không gian ở đây đem đến cho mình cảm giác thư giãn và bình yên, cách quán trang trí bằng đồ tái chế khiến mình thực sự ấn tượng và bất ngờ”, một bạn trẻ chia sẻ khi lần đầu đến quán làm việc.

 Ở “hòn đảo nhỏ” mang tên Dị Coffee, những chiếc lốp xe cũ, nắp chai, vỏ chai thủy tinh… dường như “vô danh” nhưng lại đang được sống một cuộc đời mới, có giá trị làm đẹp cho đời. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng đến cuộc sống xanh - sạch - đẹp.

Khánh Huyền - Thảo Ninh

Quán cà phê đặc biệt - nơi người tự kỷ kể câu chuyện của mình

GĐXH – Để thu hút vận khí tốt và vượt qua những điều khó khăn, con giáp Thìn nên biết những điều này trong tháng 3 âm lịch 2026.

GĐXH - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, trong căn gác chưa đầy 20m² tại ngõ nhỏ phố Hàng Than có một đôi vợ chồng già vẫn bền bỉ suốt 46 năm qua để giữ lại cái "hồn" của Tết Trung thu truyền thống từ những lớp giấy bồi và hồ sắn dây thơm dịu.

GĐXH - Từ những ngày trong hang đá, cuộc sống tự cung tự cấp, lệ thuộc vào tự nhiên, đến nay người Arem có cuộc sống mới ở bản. Họ biết bảo vệ rừng, biết trồng rẫy, chăn nuôi tiếp nhận kiến thức để phát triển bản làng.

GĐXH - Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn giả danh hướng dẫn thao tác trên VNeID để lừa người dân cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

GĐXH - Nửa cuối năm Bính Ngọ 2026 được xem là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.

GĐXH - Sau hơn một ngày đêm huy động hơn 100 người tìm kiếm xuyên rừng, lực lượng chức năng xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh vào rạng sáng nay (21/4).

GĐXH - Có những con giáp nữ sinh vào các khung giờ nhất định thường sở hữu sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp, dễ tạo thiện cảm và được nhiều người yêu mến.

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được kỳ vọng là "mạch máu" giao thông quan trọng giải tỏa áp lực cho khu vực phía Tây Hà Nội.

GĐXH – Theo dự báo tử vi tháng 3 âm lịch 2026 mang đến cho tuổi Mão một bức tranh tử vi nhiều màu sắc với sự đan xen giữa hung và cát. Cùng khám phá để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn.

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, thời điểm này 4 con giáp dưới đây dễ thu hút nguồn tài lộc lớn.

GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng "khung giờ vàng" sẽ được hưởng phúc khí dồi dào, đường tài lộc hanh thông.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
