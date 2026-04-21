Độc đáo quán cà phê tái chế từ rác cho người yêu sống xanh

Dị Coffee ra đời từ tình yêu đối với đồ tái chế và mối quan tâm đến việc bảo vệ môi trường của 4 cô gái quen biết nhau qua mô hình Lăn bánh ước mơ - sân chơi tái chế cho trẻ em vùng cao.

Từ ngoài nhìn vào, quán cà phê ấy như một “hòn đảo nhỏ”, biệt lập giữa chốn Thủ đô đông đúc, xô bồ. Dị chọn cho mình một con đường riêng và cứ thế lặng lẽ tồn tại như một lời nhắc về việc hãy chung tay giảm tiêu thụ đồ nhựa và tái sử dụng những vật liệu tưởng chừng như là rác một cách sáng tạo để chung tay bảo vệ môi trường.

Từ cổng, Dị Coffee mở ra trước mắt người ghé thăm bằng một không gian xanh mát. Ở đó, những chiếc lốp xe cũ đã “sống một cuộc đời mới”, trở thành những chiếc bàn nhỏ.

Quán cà phê đồ tái chế Dị Coffee không quá rộng, có 3 tầng, đều được bày trí bởi những đồ tái chế rất độc đáo. Hành trình biến những món đồ được xem là rác trở thành sự sáng tạo cho không gian của quán không phải là điều dễ dàng khi chỉ có nắp chai, vỏ chai cũ, lốp xe cũ hay những thanh gỗ từ các cửa hàng nội thất không dùng tới cùng vài thùng sơn.

“Đồ tái chế được bọn mình thu thập từ rất nhiều nơi với nhiều hình dạng, màu sắc. Làm sao để từ những món đồ nhỏ nhỏ, vụn vặt sáng tạo ra các bức tranh, đồ trang trí, có lẽ là một trong những điều khó khăn đối với bọn mình. Để có một tác phẩm hoàn chỉnh, có tính thẩm mỹ, đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn. Có bức tranh từ nắp chai, cả nhóm phải mất đến hơn 10 ngày liền mới có thể hoàn thiện, dán vào rồi lại bóc ra không biết bao nhiêu lần”, chị Đào Thị Thúy, thành viên nhóm sáng lập quán bộc bạch.

Những chiếc nắp chai nhựa tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng, ở Dị, qua bàn tay khéo léo của những cô gái “yêu rác”, chúng lại là vật liệu vô giá với những mảng màu sáng tối để tạo nên một bức tranh ấn tượng.

Chỉ cần chổi, màu vẽ, những chai nước cũ đã hóa thân thành những món đồ trang trí vô cùng đẹp mắt.

Mọi ngóc ngách của quán cà phê đều được bày trí một cách đầy nghệ thuật bởi những món đồ tái chế.

Cái tên “Dị” thật khiến người ta phải tò mò. “Vào quán, tùy cách mà mọi người có thể cảm nhận, bình dị hay dị biệt”, chị Thúy vui vẻ chia sẻ.

Có thể là bình dị khi đây cũng là một không gian lý tưởng để làm việc, để đọc sách, để trò chuyện hay đơn giản là một chỗ “trốn” để sạc lại năng lượng, để tâm hồn được bình yên.

Có thể là “dị biệt”, sử dụng “rác” là vật liệu chính để trang trí quán cà phê. “Tụi mình còn đi nhờ cô lao công ở công ty thu gom nắp chai giúp, sau đó cô đưa cho một bịch rất to được cô nhờ người nhà và những đồng nghiệp khác gom giúp”, chị Thúy vừa tự hào, vừa xúc động chia sẻ.

Với mục đích bảo vệ môi trường, ống hút nhựa được quán thay thế bằng ống hút giấy, đựng trong ống lon cũ đã được làm sạch.

Thông qua mô hình quán cà phê độc đáo này, các thành viên trong nhóm sáng lập Dị Coffee mong muốn có thể góp phần nhỏ trong việc lan tỏa lối sống xanh, hướng đến bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải và truyền đi một thông điệp nhỏ: “Tất cả những đồ vật tưởng chừng như đã không còn giá trị, phải bỏ đi, nhưng nó hoàn toàn có thể tái sinh theo một cách mới và mang giá trị mới”.

Một góc nhỏ, nơi những người khách ghé thăm Dị gửi tình cảm của mình: “Cảm ơn Dị vì một không gian thật đẹp, thật bình yên!”.

“Không gian ở đây đem đến cho mình cảm giác thư giãn và bình yên, cách quán trang trí bằng đồ tái chế khiến mình thực sự ấn tượng và bất ngờ”, một bạn trẻ chia sẻ khi lần đầu đến quán làm việc.

Ở “hòn đảo nhỏ” mang tên Dị Coffee, những chiếc lốp xe cũ, nắp chai, vỏ chai thủy tinh… dường như “vô danh” nhưng lại đang được sống một cuộc đời mới, có giá trị làm đẹp cho đời. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng đến cuộc sống xanh - sạch - đẹp.

Khánh Huyền - Thảo Ninh