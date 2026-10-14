Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Quá trình điều tra đã xác định Trần Nhật Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) – với tư cách là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm – đã có hành vi hỗ trợ, giúp sức đắc lực cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” theo quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Lực lượng chức năng đã phối hợp thu giữ tới 84 tấn quặng Monazite (qua giám định kết luận là chất phóng xạ) do Công ty Cổ phần Đường Lâm đứng tên thực hiện khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Căn cứ vào kết quả đấu tranh, ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm – cũng với tội danh "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ".

Đây là vụ án đầu tiên được cơ quan chức năng xử lý với tội danh vận chuyển trái phép chất phóng xạ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng và tạo tiền đề vững chắc trong việc đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ tài nguyên khoáng sản quý hiếm của quốc gia không bị thất thoát hoặc xuất khẩu trái phép.