Giao xe máy cho bạn chưa đủ điều kiện, nam sinh ở Ninh Bình bị khởi tố

Ngày 14/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Nguyên nhân liên quan đến hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, Trần Việt C (SN 2008, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), hiện là sinh viên một trường học trên địa bàn tỉnh, sử dụng xe mô tô chở một người bạn sinh năm 2009 đi chơi. Cả hai đều chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Sau đó, Trần Việt C giao xe cho người bạn sinh năm 2009 điều khiển. Người này chở C cùng một người bạn khác lưu thông trên xe mô tô. Đáng chú ý, cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi di chuyển trên đường Lý Nhân, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình, do không chú ý quan sát, không bật tín hiệu báo rẽ và các nguyên nhân liên quan, xe mô tô do người bạn điều khiển đã va chạm với một xe mô tô đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến một người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình xác định hành vi của Trần Việt C. có dấu hiệu cấu thành tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với C, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

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Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo học sinh không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; luôn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với phụ huynh và chủ phương tiện, cơ quan chức năng đề nghị không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; đồng thời tăng cường quản lý phương tiện, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, bật tín hiệu khi chuyển hướng và bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển. Khi xảy ra tai nạn, cần kịp thời hỗ trợ người bị nạn và thông báo cho cơ quan chức năng.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Mỗi người cần nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành pháp luật về giao thông nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.