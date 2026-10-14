Hai cựu cán bộ xã ở Phú Thọ bị khởi tố vì bán đất công, thu hơn 545 triệu đồng

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố 2 bị can nguyên là cán bộ xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Theo đó, ngày 12/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (SN 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Hoàng Mạnh Dũng (SN 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn.

Đối tượng Hoàng Mạnh Dũng - (ảnh Công an Phú Thọ).

Hai bị can bị điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng bị xác định đã cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công trên địa bàn xã cho các cá nhân, không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, hai bị can đã tự ý bán tổng diện tích 1.116,2m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị như trụ sở Chi cục Thuế huyện, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã... cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh, với tổng số tiền 545.860.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển - (ảnh Công an Phú Thọ).

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch trên không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cũng theo kết quả điều tra, hành vi bán đất trái thẩm quyền đã trực tiếp gây thiệt hại 545.860.000 đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án và các bị can theo quy định của pháp luật.