Từ hôm nay, Hà Nội cấm ô tô, phân luồng từ xa hướng Xuân Mai – Miếu Môn như thế nào?

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Hà Nội: Một xe máy bị Camera AI phát hiện hơn 40 lần vi phạm giao thông từ đầu năm đến nay GĐXH - Chỉ trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, cơ quan chức năng điểm mặt nhiều phương tiện "tái phạm" kỷ lục.

Phương án điều chỉnh này có hiệu lực đến khi công trình hoàn thành, dự kiến đến ngày 20/12/2026.

Theo đó, trên chiều lưu thông từ Xuân Mai đi Miếu Môn, cơ quan chức năng cấm toàn bộ xe ô tô qua cầu Xuân Mai (ngoại trừ xe buýt).

Đối với các phương tiện ô tô có lộ trình từ Quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh, tài xế lựa chọn di chuyển theo 2 hướng phân luồng cụ thể:

Lộ trình 1: Tại Km30+800 trên Quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa), đi đường Nam Tiến rồi ra đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn, lộ trình này chỉ áp dụng với các phương tiện có tải trọng dưới 10 tấn.

Lộ trình 2: Tại Km22+120 trên Quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường Máng 7, đi tiếp đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Trỗi rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này cho phép tất cả các phương tiện lưu thông.

Bắt đầu từ hôm nay (12/10), Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án phân luồng, tổ chức lại giao thông qua cầu Xuân Mai trên tuyến đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường dẫn đầu cầu, đồng thời hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Ở chiều lưu thông ngược lại (hướng Miếu Môn đi Xuân Mai), Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tất cả phương tiện vẫn di chuyển bình thường qua cầu Xuân Mai đến nút giao Quốc lộ 6 – đường Hồ Chí Minh mà không bị hạn chế.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc, các đơn vị liên quan đã khẩn trương lắp đặt, bổ sung hệ thống biển cấm, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa tại các vị trí xung yếu.

Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí ứng trực thường xuyên tại hiện trường để hướng dẫn dòng phương tiện, sẵn sàng phương án điều tiết và xử lý kịp thời khi có xung đột giao thông phát sinh.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, các tài xế khi lưu thông qua khu vực Xuân Mai và Quốc lộ 6 cần chủ động quan sát biển báo chỉ dẫn, giảm tốc độ và lựa chọn lộ trình thích hợp để tránh đi nhầm vào đoạn tuyến cấm ô tô.

Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Vành đai 1 từ hôm nay GĐXH - Từ ngày 9/10, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án phân luồng, tổ chức giao thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt tại một số đoạn tuyến thuộc Vành đai 1, nhằm phục vụ công tác thông tuyến và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.