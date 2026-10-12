Hà Nội: Biểu dương 100 trẻ em gái tiêu biểu, thúc đẩy quyền bình đẳng và kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh

Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, được Sở Y tế Hà Nội tổ chức với thông điệp trung tâm: “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Ngày Quốc tế Trẻ em gái. Đây là thời điểm để toàn xã hội cùng nhìn nhận sâu sắc hơn về quyền lợi, tiềm năng phát triển cũng như những rào cản mà trẻ em gái đang phải đối mặt. Việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái chính là giải pháp gốc rễ nhằm xóa bỏ định kiến “trọng nam khinh nữ”, từ đó đẩy lùi tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2026, công tác dân số của Hà Nội đạt nhiều bước tiến tích cực. Mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh tiếp tục được mở rộng, triển khai đồng bộ tại 126 xã, phường, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng dân số.

Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn đặt ra khi tỷ số giới tính khi sinh của thành phố trong 8 tháng qua ghi nhận ở mức 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái (trong khi mục tiêu phấn đấu cả năm 2026 là 109,8 trẻ trai/100 trẻ gái). Thực tế này đòi hỏi chính quyền các cấp phải quyết liệt, kiên trì triển khai các giải pháp căn cơ, đổi mới công tác truyền thông đi đôi với việc bảo vệ, chăm lo và tạo môi trường phát triển thực chất cho trẻ em gái.

Lãnh đạo Chi cục Dân số , Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội biểu dương các trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái. Ảnh: Thu Hà

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quang Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc chia sẻ, trẻ em gái hiện nay lớn lên trong thời đại số, tiếp cận internet từ rất sớm. Bên cạnh vô vàn cơ hội học tập, các em cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng.

Để phòng ngừa rủi ro từ sớm, UBND xã Hòa Lạc chủ động chuyển dịch phương thức quản lý từ "thụ động giải quyết sự việc" sang phương châm: “Phát hiện sớm - Tuyên truyền sớm - Tư vấn sớm - Phòng ngừa từ sớm”. Xã giao nhiệm vụ cho các đoàn thể, thôn xóm cùng lực lượng 24 cộng tác viên dân số làm nòng cốt, bám sát địa bàn, nắm chắc biến động nhân khẩu để kịp thời ngăn chặn các trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học hoặc kết hôn sớm. Ngoài ra, các nhà trường trên địa bàn được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và gia đình nhằm trang bị cho các em kỹ năng sống, kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng tự vệ và phòng chống xâm hại trực tuyến.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tổ chức đã trao quà và vinh danh 100 gương mặt trẻ em gái chăm ngoan, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là các em đến từ những gia đình thực hiện tốt chính sách dân số tại hai xã Hòa Lạc và Yên Xuân. Tuyên dương không chỉ là nguồn động viên ý nghĩa dành cho các em mà còn tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò quan trọng của trẻ em gái trong cộng đồng.

Nhân dịp này, đại diện Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã Hòa Lạc và Yên Xuân tiếp tục gắn rõ trách nhiệm từng bộ phận cơ sở, đưa các chỉ tiêu về bình đẳng giới, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và phòng chống tảo hôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cần đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, đặc biệt chú trọng vận động nam giới và người cao tuổi trong các dòng họ thay đổi nếp nghĩ cũ; phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội để xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho mọi trẻ em.