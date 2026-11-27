Ngày 26/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh được xây dựng trong giai đoạn 1973-1977, với diện tích xây dựng khoảng 800m² mỗi tòa. Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, các công trình đã xuống cấp.

Theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 2676/KL-SXD ngày 26/12/2023, cả hai chung cư được đánh giá nguy hiểm cấp C. Một số bộ phận kết cấu chịu lực chính không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện nguy hiểm cục bộ.

Trước thực trạng này, việc di dời, cải tạo và xây dựng lại các công trình được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nhà ở.

Hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh được xây dựng trong giai đoạn 1973-1977, với diện tích xây dựng khoảng 800m² mỗi tòa đến nay đã xuống cấp.

Theo thống kê đến ngày 10/11/2026, có 177 hộ gia đình, cá nhân nộp phiếu kê khai và giấy tờ liên quan, trong đó 91 hộ tại chung cư số 2 và 86 hộ tại chung cư số 4. Đến ngày 15/11, đã có 50 hộ chủ động di dời đến nơi ở mới, gồm 27 hộ tại chung cư số 2 và 23 hộ tại chung cư số 4.

Đối với chợ Xanh, Ban Quản lý chợ phường Nam Định đã thông báo chấm dứt hoạt động, bàn giao mặt bằng vào ngày 25/11/2026. Việc bàn giao tài sản trên đất và diện tích đất chợ được thực hiện cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình quản lý theo quy định.

Theo phương án được phê duyệt, thời gian hỗ trợ kinh phí để các hộ tự bố trí chỗ ở dự kiến từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028, tương ứng 25 tháng.

Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ thực tế đối với từng hộ được xác định căn cứ vào thời gian phải di dời và tự bố trí chỗ ở. Trường hợp dự án hoàn thành sớm hoặc các hộ không còn nhu cầu tự bố trí chỗ ở, thời gian hỗ trợ sẽ được điều chỉnh tương ứng.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Nam Định và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc xác định đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định.

UBND phường Nam Định chịu trách nhiệm tổ chức di dời, bàn giao nhà ở; kiểm tra, xác nhận tình trạng bàn giao, thời điểm di dời và điều kiện hưởng hỗ trợ của từng hộ. Việc chi trả kinh phí phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và mức hỗ trợ theo phương án được phê duyệt.

