Tin sáng 11/10: Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh, thủ tục thế nào? Nhiệt độ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ

Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh, thủ tục thế nào?

Đăng ký khai sinh tại bệnh viện là bước cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công theo “vòng đời” theo hướng cá nhân hóa (ảnh minh họa).





Theo thông tin từ VOV, để triển khai, Trung tâm phục vụ hành chính công có điểm hỗ trợ đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành. Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác. UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Thủ tục đăng ký khai sinh thực hiện với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ có đăng ký thường trú trên địa bàn TP Hà Nội, có giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định của pháp luật; không thực hiện thí điểm đối với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng. Trong trường hợp cần yêu cầu bổ sung hồ sơ, phải nêu rõ nội dung, tránh để người dân phải đi lại, bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

TP Hà Nội yêu cầu việc triển khai đảm bảo an ninh, an toàn, không lọt, lộ thông tin. UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm thời hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ. Đồng thời, cơ quan công an và cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn TP phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục nhằm hạn chế người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.

Nhiệt độ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể tăng hơn 3 độ C vào cuối thế kỷ

Hình minh họa.

Thông tin trên VTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố phiên bản mới nhất của Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam đến năm 2100, với thông tin chi tiết về các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nguy cơ nước biển dâng cao đến 0,8m vào cuối thế kỷ này. Đây là cơ sở khoa học để đánh giá rủi ro, quy hoạch phát triển và xây dựng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

So với các phiên bản trước, kịch bản biến đổi khí hậu 2025 được cập nhật theo thế hệ mô hình khí hậu mới, nâng cao độ phân giải dữ liệu, cung cấp thông tin chi tiết đến cấp xã và theo từng thập kỷ. Đáng chú ý, lần đầu tiên kịch bản bổ sung đánh giá theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C, 2°C, 3°C và 4°C, cùng các nội dung chuyên sâu về khí hậu đô thị, nước biển dâng và nguy cơ ngập.

Theo kịch bản, cuối thế kỷ XXI, trong trường hợp phát thải cao, số ngày nắng nóng tại nhiều khu vực có thể tăng trên 50 ngày trong năm; hạn hán gia tăng, đặc biệt ở Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ. Số ngày rét đậm và rét hại giảm mạnh ở Bắc Bộ. Lượng mưa cực đại trong một ngày và 5 ngày có thể tăng khoảng 30-40% tại Bắc Bộ và Nam Bộ.

Tại khu vực nội đô, nhiệt độ trung bình Hà Nội có thể tăng 3,6-4,2°C, TP Hồ Chí Minh tăng 3,5-3,7°C so với thời kỳ cơ sở 1995-2014. Mực nước biển ven biển Việt Nam dự tính dâng trung bình khoảng 61,9 cm theo kịch bản cao, tối đa có thể lên tới 82 cm vào năm 2100; đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nguy cơ ngập cao nhất.

Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết âm lịch, Quốc khánh 2027

Theo Tiền phong, Bộ Nội vụ đã thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối với lịch nghỉ Tết âm lịch 2027, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ trong vòng 5 ngày theo quy định gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Đồng thời do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo đó, dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2027 gồm 7 ngày liên tục: Từ thứ Năm ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi).

Về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2027 dương lịch và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Không bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm học từ 15/11

Thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Bên cạnh những quy định mới về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, như không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không bắt buộc cha mẹ học sinh sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để phối hợp với nhà trường, Điều lệ mới cũng thay đổi cách thức tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh (họp phụ huynh).

Từ 15/11, chuyển tiền trên 10 triệu đồng, 50 triệu đồng có thêm quy định mới liên quan đến AI

Thông tin trên Tạp chí An ninh tiền tệ, từ 15/11/2026, hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán trên 10 triệu đồng/lần với khách hàng cá nhân, trên 50 triệu đồng/lần với khách hàng tổ chức được xác định thuộc nhóm rủi ro cao, phải đáp ứng các yêu cầu quản lý tương ứng.

Ngày 30/9/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 53/2026/TT-NHNN quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai đối với việc ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong ngành Ngân hàng.

Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đồng thời thiết lập khuôn khổ thống nhất về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành Ngân hàng.

Trong thời gian qua, các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng AI trong nhiều nghiệp vụ như chấm điểm tín dụng, thẩm định cho vay, phát hiện gian lận thanh toán, tư vấn tự động, eKYC...

Bên cạnh các lợi ích mang lại, việc ứng dụng AI cũng phát sinh những rủi ro mới liên quan đến an ninh mạng, an toàn dữ liệu, rủi ro mô hình, rủi ro từ bên thứ ba và chuỗi cung ứng, từ đó tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và an toàn hoạt động ngân hàng.

Thông tư được xây dựng theo cách tiếp cận quản lý dựa trên mức độ rủi ro, bảo đảm yêu cầu quản lý tương xứng với mức độ rủi ro và phạm vi tác động của từng hệ thống AI, đồng thời bảo đảm cơ chế giám sát và khả năng can thiệp của con người.

Những trường hợp nào được tính hưởng tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục?

Người dân cần duy trì BHYT liên tục để bảo đảm quyền lợi. Ảnh minh họa

Tạp chí Chính sách dẫn thông tin từ Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Điều 18, Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết áp dụng mức hưởng đối với trường hợp có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên.

Theo đó, một số trường hợp được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục để áp dụng mức hưởng khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp gián đoạn tham gia BHYT trong vòng 90 ngày được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia BHYT.

Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các trường hợp được cơ quan nhà nước cử đi làm việc ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động, làm việc ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia BHYT nếu khi về nước tiếp tục tham gia BHYT trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Người lao động trong thời gian làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm trừ thời gian từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đến ngày được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính là thời gian đã tham gia BHYT.

Đối tượng quy định tại các Điểm a, b và d, Khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc thì thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu được tính là thời gian tham gia BHYT. Trường hợp không đủ cơ sở để xác định thời gian tham gia BHYT, cơ quan BHXH căn cứ vào một trong các giấy tờ do đơn vị quân đội, công an, cơ yếu cấp có thể hiện quá trình công tác như: Sổ BHXH, quyết định phục viên xuất ngũ, thôi việc; lý lịch: quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, công an nhân dân, cơ yếu; giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để xác định thời gian tham gia BHYT cho đối tượng.

Đối tượng quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT khi thôi thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực thì thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính là thời gian tham gia BHYT.

Như vậy, các trường hợp trên được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để áp dụng mức hưởng khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.