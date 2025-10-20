Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

Giữa lòng Thượng Hải phồn hoa, ông Lý (68 tuổi) an dưỡng tuổi già trong căn biệt thự rộng gần 800m². Cuộc sống của ông là niềm mơ ước của biết bao người.

Ngôi nhà trị giá hơn 20 tỷ đồng với hồ bơi trong nhà, phòng gym, vườn cây cảnh và gara chứa ba chiếc xe sang. Nhưng sau 10 năm sống trong sự xa hoa ấy, điều ông cảm nhận sâu sắc nhất không phải là niềm vui, mà là nỗi cô đơn của tuổi già.

Sau bao năm chạy theo công việc, ông Lý nhận ra: hạnh phúc không nằm ở số tiền trong tài khoản hay diện tích ngôi nhà, mà nằm ở những khoảnh khắc sum vầy bên người thân. Ảnh minh họa

Tuổi già trống trải trong căn biệt thự rộng thênh thang

Ông Lý chia sẻ trên mạng xã hội Weibo: "Căn nhà này quá rộng, nhưng không đủ ấm áp. Giá như tôi có một ngôi nhà nhỏ, nơi mỗi tối con cái đều quây quần bên mâm cơm."

Dòng tâm sự ngắn gọn ấy khiến hàng chục nghìn người xúc động, đặc biệt là những ai đang bước vào tuổi xế chiều.

Hai mươi năm trước, ông Lý là một doanh nhân thành đạt trong ngành xuất nhập khẩu.

Để có được cơ ngơi như hôm nay, ông từng trải qua vô số đêm thức trắng, bươn chải, gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng.

Thành công đến, ông mua biệt thự, sắm xe sang, cho con học trường quốc tế rồi du học nước ngoài.

Thời trẻ, ông tin rằng tiền bạc là chìa khóa của hạnh phúc, rằng lo cho con cái đầy đủ vật chất là cách yêu thương đúng đắn nhất.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, con tôi sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhưng giờ đây, khi đã ở tuổi già, tôi mới hiểu điều chúng cần hơn là sự hiện diện của người cha," ông nói.

Trống vắng, khắc khoải vì cô đơn

Con cái trưởng thành, định cư ở châu Âu, căn biệt thự rộng lớn trở nên lạnh lẽo.

"Ngày Tết, nhiều khi tôi và vợ ngồi chờ một cuộc gọi video từ con. Nhưng vì lệch múi giờ, vì cuộc sống bận rộn, chúng ít khi gọi. Lần nào tôi chủ động gọi, chúng cũng đang họp hoặc đi công tác," ông kể.

Một lần, ông bị sốt cao giữa đêm, gọi cho con trai thì chỉ nhận được câu trả lời vội vàng: "Bố ơi, con đang ở sân bay, lát nữa con nhắn cho bố nhé."

Khoảnh khắc ấy khiến ông Lý thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác cô đơn tuổi già khi con cái ở xa, còn sức khỏe thì ngày một yếu đi.

Bà Trương, vợ ông, lại bị thoái hóa khớp, phải thường xuyên nằm viện.

"Có hôm tôi phải tự gọi xe để đưa bà ấy đi cấp cứu giữa đêm. Khi đó tôi chỉ ước, giá mà các con ở gần," ông nghẹn ngào.

Nhiều người khuyên ông nên thuê người giúp việc để đỡ đần tuổi già. Các con ông cũng sẵn sàng trả tiền hằng tháng cho cha mẹ. Nhưng ông từ chối.

"Tôi có thể thuê hai người giúp việc nếu muốn, nhưng họ không thể thay thế con cái. Một người giúp việc chỉ có thể chăm sóc thân thể, còn con cái mới sưởi ấm được tâm hồn," ông bộc bạch.

Khi tuổi già dạy ta bài học về hạnh phúc

Sau bao năm chạy theo công việc, ông Lý nhận ra: hạnh phúc không nằm ở số tiền trong tài khoản hay diện tích ngôi nhà, mà nằm ở những khoảnh khắc sum vầy bên người thân.

"Có lẽ tôi sẽ bán căn biệt thự này, chuyển đến một nơi nhỏ hơn, gần bệnh viện, gần bạn bè. Một ngôi nhà lớn đến đâu, nếu thiếu tiếng cười, thiếu tình yêu thương, thì cũng chỉ là bức tường lạnh lẽo," ông nói.

Câu chuyện của ông Lý đã khiến hàng triệu người Trung Quốc suy ngẫm. Nhiều bình luận cho rằng đây chính là "lời cảnh tỉnh" cho thế hệ trung niên đang mải mê kiếm tiền mà quên đi giá trị thật của tuổi già.

"Tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là khi có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có ai bên cạnh để sẻ chia."

Câu nói ấy của ông Lý như một lời nhắc nhở: Đừng đợi đến khi tóc bạc mới nhận ra hạnh phúc không nằm ở vật chất, mà ở những bữa cơm có tiếng nói cười, ở sự quan tâm giản dị của con cái, và ở một mái ấm nhỏ nhưng chan chứa yêu thương.

Thông điệp cho tuổi già

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người không ngừng lao về phía trước để tìm kiếm thành công, nhưng đôi khi, càng đi xa, ta càng lạc mất điều quan trọng nhất: gia đình.

Bởi lẽ, tuổi già hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, mà là có người để cùng ngồi bên nhau, kể lại những năm tháng đã qua với một nụ cười bình yên.