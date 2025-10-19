Mới nhất
Tỉnh dậy sau hôn mê dài, cô gái ‘lột mặt nạ’ gã ‘bạn trai chung tình'

Chủ nhật, 16:15 19/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cô gái trẻ ở Liêu Ninh bất ngờ tiết lộ bí mật rằng chính bạn trai là người đã tấn công và đánh đập khiến cô bị chấn thương sọ não.

Theo Liaoshen Evening News , nạn nhân trong câu chuyện là Lin Yingying (20 tuổi), đến từ tỉnh Liêu Ninh.

- Ảnh 1.

Vào thời điểm năm 2013, Yingying (20 tuổi) quen bạn trai Fenghe qua mạng. Ảnh: Handout

Yingying và bạn trai - Liu Fenghe, quen nhau qua mạng vào năm 2013. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và cùng mở một tiệm bánh nhỏ.

Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập tới khi Fenghe gọi điện cho cha của Yingying, nói rằng cô bị ngã tại tiệm và đập đầu xuống đất. Yingying được đưa đi cấp cứu và chẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu.

- Ảnh 2.

Thời gian Yingying nằm viện, Fenghe luôn tận tình chăm sóc. Ảnh: Handout

Trong suốt 2 tháng sau đó, Fenghe tận tình chăm sóc bạn gái. Anh không ngại thay tã, trở mình, xoa bóp mỗi ngày và thậm chí vay nợ gần 200.000 NDT (khoảng hơn 700 triệu đồng) để chi trả viện phí cho Yingying.

Dù bác sĩ cho biết Yingying có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, Fenghe vẫn tuyên bố: “Tôi sẽ ở bên cô ấy suốt đời”.

Câu chuyện về tấm chân tình khi đó của Fenghe đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí còn gọi anh là “chàng trai chung tình nhất Trung Quốc”.

- Ảnh 3.

Anh chàng thậm chí còn được gọi là 'người đàn ông chung tình nhất Trung Quốc'. Ảnh: Handout

Nửa năm sau, Yingying bất ngờ tỉnh lại và được đưa về căn hộ mà cô và Fenghe từng sống chung. Tuy nhiên, Fenghe dần ngăn cản cha mẹ Yingying đến thăm con gái. Sau đó, cô được gia đình đón về nhà để tiện chăm sóc.

Lúc này, Fenghe bất ngờ cắt liên lạc với bạn gái và nói rằng anh phải đi làm xa để trả nợ.

Đến tháng 4/2015, khi đã hồi phục và có thể nói chuyện, Yingying bật khóc kể với bà của cô rằng chính Fenghe là người đã đánh cô, chứ không phải tai nạn như anh ta nói.

- Ảnh 4.

Yingying được gia đình chăm sóc sau biến cố. Ảnh: Handout

Yingying cho biết do hôm đó cô vô tình làm cháy 4 khay bánh nên Fenghe tức giận cầm cây cán bột đánh mạnh vào đầu cô.

“Tôi chỉ nhớ mình ngã xuống, tai chảy máu rồi mất ý thức”, Yingying chia sẻ.

Sau khi tỉnh dậy, Fenghe nhiều lần đe dọa cô, cảnh báo rằng nếu nói ra sự thật, hắn sẽ “giết cả gia đình cô”.

Cô gái trẻ cũng tiết lộ trước đó đã nhiều lần bị bạn trai bạo hành. Hắn từng đập vỡ điện thoại và đánh vào ngực Yingying khi cả hai tranh cãi về một trò chơi điện tử.

Một lần khác, hắn đánh bạn gái đến mức mặt mũi bầm tím khiến cô phải thuê phòng khách sạn để giấu gia đình. Vì sợ cha mẹ lo lắng, Yingying giấu kín mọi chuyện.

- Ảnh 5.

Cuộc đời cô gái vô tư bị phá hủy bởi gã trai xấu. Ảnh: Handout

Tháng 4/2016, Fenghe bị bắt tại một thị trấn hẻo lánh. Trong quá trình thẩm vấn, hắn không hề tỏ ra hối hận, chỉ nói rằng mình “đã cố gắng bù đắp”.

Kẻ bạc tình bị kết án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, cho hưởng án treo 5 năm, và bị buộc phải bồi thường 250.000 NDT (khoảng 924 triệu đồng) cho gia đình của Yingying.

Hiện Yingying đã hồi phục tốt và có thể tự chăm sóc bản thân.

Gần đây, Tòa án tỉnh Liêu Ninh công bố lại vụ việc, khiến dư luận Trung Quốc một lần nữa dấy lên tranh luận về bạo lực gia đình. Liên đoàn Phụ nữ Toàn quốc Trung Quốc cũng cho biết tỷ lệ bạo lực gia đình ở nước này năm 2024 lên tới 35,7%.

“Fenghe đúng là kẻ hai mặt. Phụ nữ không bao giờ nên im lặng khi bị xâm hại. Hãy dựa vào pháp luật để bảo vệ chính mình”, “Thật mừng vì Yingying đã vượt qua và bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Cô ấy thật sự rất dũng cảm”,... là một số bình luận của cư dân mạng.

Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắtBạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắt

Bạn thân của chồng tôi muốn sinh con cho người tình nhưng ông ta đã có vợ, không thể ra mặt, thế là cô ta nhờ chồng tôi "đóng thế" để về quê gặp gia đình.

Đỗ An
