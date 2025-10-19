Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Sự khác biệt giữa mẹ chồng 'cao tay' và mẹ chồng 'thích kiểm soát' chỉ nằm ở 3 điều này

Chủ nhật, 10:00 19/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một người mẹ chồng khôn ngoan không cần quá nhiều lời, chỉ cần biết giữ đúng khoảng cách, tôn trọng và tinh tế đúng lúc, con dâu sẽ xem như mẹ ruột.

Vì sao mẹ chồng khôn ngoan luôn biết giữ khoảng cách với con dâu?

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu từ lâu đã được ví như một "bức tường vô hình" trong gia đình: nó vừa là sợi dây gắn kết, lại vừa tiềm ẩn nguy cơ tạo ra khoảng cách lớn giữa các thành viên. Thật không sai khi nói rằng, việc hòa hợp giữa hai người phụ nữ quan trọng này là cả một "khoa học" cần sự khéo léo và thấu hiểu.

Trong khi một số bà mẹ chồng thiếu khôn ngoan thường "cầm búa đập vỡ ổ khóa" – cố gắng kiểm soát và can thiệp quá sâu, gây ra sự khó chịu và ngột ngạt – thì một bà mẹ chồng thông minh lại biết cách giữ chìa khóa, mở cửa và tự tin bước qua, xây dựng mối quan hệ trên sự tôn trọng và yêu thương.

Vậy, đâu là những giới hạn vàng mà một người mẹ chồng khôn ngoan tuyệt đối không được vượt qua? Đâu là 3 điều cấm kỵ giúp mẹ chồng giữ trọn sự tôn trọng của con dâu và đảm bảo hạnh phúc trọn vẹn cho con trai mình? Hãy cùng khám phá ngay để biến tổ ấm thành nơi bình yên, không còn những mâu thuẫn không đáng có!

Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâuBị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâu

Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoá ra, đây là 'bí mật' khiến nhiều người càng về già càng phát tài

Hoá ra, đây là 'bí mật' khiến nhiều người càng về già càng phát tài

Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 'toang' thật: 5 câu khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác!

Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 'toang' thật: 5 câu khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác!

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Không phải vì lương thấp: 5 thói quen âm thầm khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hề hay biết

Không phải vì lương thấp: 5 thói quen âm thầm khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hề hay biết

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Cùng chuyên mục

5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đo

5 đặc điểm của người đàn ông xứng đáng để phụ nữ 'trao tim' không cần đắn đo

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng để gửi gắm cuộc đời. Chỉ những ai có trách nhiệm, thấu hiểu và giữ chữ tín mới thật sự đáng tin.

Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh

Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.

Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóng

Ông lão 74 tuổi cưới vợ kém 50 tuổi, sính lễ 4,7 tỷ đồng khiến dân mạng dậy sóng

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Khoảng cách tuổi tác của cô dâu - chú rể cùng giá trị sính lễ “khủng” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.

Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắt

Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắt

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Trước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.

Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâu

Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâu

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

Hình ảnh cô dâu, chú rể ngồi trên thuyền vượt qua đoạn đường mênh mông nước ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.

Xem nhiều

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Chuyện vợ chồng
Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Chuyện vợ chồng
5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

Chuyện vợ chồng
Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top