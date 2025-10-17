Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Tuổi thơ mất cha, mẹ tảo tần nuôi con

Tôi tên là Lục Hữu Kiều (Trung Quốc), sinh ra trong một gia đình trọn vẹn tình yêu thương. Nhưng năm tôi lên hai, bố qua đời sau một vụ tai nạn. Từ đó, mẹ trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi.

Vừa là mẹ, vừa là cha, bà làm đủ mọi nghề để nuôi tôi ăn học. Có những giai đoạn, mẹ phải làm cùng lúc hai công việc chỉ để con gái có cuộc sống tốt hơn.

Sau tám năm sống cùng nhau, khi tôi tròn 10 tuổi, mẹ quyết định đi bước nữa.

Người đàn ông bà tái hôn là chủ một xưởng chế biến thực phẩm trong làng, cũng chính là cha dượng của tôi sau này.

Khi di chúc được mở ra, cả căn phòng lặng như tờ. Tất cả tài sản, bao gồm cả nhà xưởng trị giá gần 8 triệu NDT, được cha dượng để lại toàn bộ cho tôi. Ảnh minh họa

Sống trong gia đình ghép: Nhiều vết thương không dễ lành

Cha dượng tôi đã có hai người con riêng: một chị gái hơn tôi 5 tuổi và một cậu em trai nhỏ hơn 3 tuổi.

Ngôi nhà tưởng sẽ đông vui, nhưng hóa ra lại đầy khoảng cách. Hai đứa con riêng của ông luôn coi tôi là người "ngoại lai".

Có lần, cậu em làm vỡ cốc thủy tinh và bị thương. Người chị lập tức vu oan rằng tôi làm vỡ khiến em bị chảy máu.

Trước mặt các con riêng của dượng, mẹ tôi lại mắng tôi không tiếc lời, dù tôi hoàn toàn vô tội.

Những năm tháng đó, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng. Đến năm 18 tuổi, tôi rời quê lên thành phố học đại học. Còn hai người con của cha dượng thì được đưa vào làm trong xưởng với vị trí quan trọng mà ông đã sắp xếp.

Khi cha dượng lâm bệnh, chỉ tôi ở bên

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc. Năm 2022, cha dượng đột ngột đổ bệnh nặng và phải nằm viện dài ngày.

Những ngày ông nằm viện, hai người con ruột của ông chỉ ghé qua chốc lát, lấy lý do bận việc rồi rời đi. Tôi thấy thương cho ông, người cha dượng từng lạnh lùng, nay cô đơn trên giường bệnh.

Tôi quyết định xin nghỉ phép dài hạn, thay phiên chăm sóc ông mỗi ngày. Nhiều người tưởng tôi là con ruột vì luôn túc trực bên giường bệnh. Có lúc, tôi còn bỏ tiền túi để thuê người hỗ trợ chăm sóc.

Suốt gần một năm, tôi ở cạnh ông đến phút cuối. Rồi cuối năm 2023, bác sĩ bảo gia đình nên đưa ông về nhà, bởi bệnh tình đã đến giai đoạn cuối. Chỉ hai ngày sau, ông trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi.

Bản di chúc gây bất ngờ

Khi cha dượng mất, tôi tưởng hai người con ruột của ông sẽ đau buồn khôn xiết. Nhưng trái lại, họ chỉ bận bàn tính chuyện nhà xưởng.

Thậm chí, khi đến cổng xưởng để "tiếp quản", họ đã bị quản lý đuổi ra ngoài vì chưa có quyết định chính thức.

Sau lễ tang, luật sư đến nhà để công bố di chúc. Hôm ấy, mẹ tôi, hai người con của ông và tôi đều có mặt. Ai nấy đều nghĩ rằng tài sản sẽ được chia cho hai người con ruột.

Thế nhưng, khi di chúc được mở ra, cả căn phòng lặng như tờ. Tất cả tài sản, bao gồm cả nhà xưởng trị giá gần 8 triệu NDT, được cha dượng để lại toàn bộ cho tôi.

Cha dượng tỉnh táo và dứt khoát khi lập di chúc

Luật sư nói rõ: "Trước khi qua đời, ông cụ đã chủ động mời chúng tôi đến lập di chúc. Khi được hỏi về việc không chia tài sản cho hai người con ruột, ông khẳng định hoàn toàn tỉnh táo và đã cân nhắc kỹ. Ông tin rằng người xứng đáng nhận tài sản chính là cô Lục Hữu Kiều – người đã chăm sóc mình đến giây phút cuối cùng."

Nghe đến đó, tôi không thể kìm được nước mắt. Suốt bao năm, ông ít nói lời yêu thương, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng.

Tôi chăm sóc ông không vì mong chờ di chúc, chỉ vì muốn làm trọn đạo hiếu với người đã đối xử tốt với mẹ con tôi.

Khi lòng tử tế được đáp lại

Sau khi di chúc được công bố, hai người con ruột tức giận bỏ đi. Còn tôi, nhìn lại quãng thời gian đã qua, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Tôi không xem số tài sản ấy là "phần thưởng", mà là minh chứng cho tấm lòng nhân hậu không bao giờ bị lãng quên.

Cuộc sống dạy tôi một điều giản dị, khi ta sống tử tế, vũ trụ sẽ có cách hồi đáp. Dù không có cùng huyết thống, tình thương chân thành vẫn có thể vượt qua mọi ranh giới, như cách mà cha dượng đã chọn tôi để gửi gắm cả cuộc đời qua bản di chúc cuối cùng của ông.