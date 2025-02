Tuyến đường bộ song hành đường Vành đai V - Vùng Thủ đô ở Hà Nam có gì mới?

1 ngày trước

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản; Trưa 11/2, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết quận đã chỉ đạo công an quận khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.