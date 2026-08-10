Tỷ giá USD hôm nay 10/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại bán ra quanh mức 26,400 đồng/USD

Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua, niêm yết ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới cũng neo cao ở phiên cuối tuần.

Giá vàng hôm nay 8/8: Giá vàng trong nước giảm ngược chiều thế giới GĐXH - Giá vàng thế giới hôm nay 8/8/2026 tăng mạnh lên mức 4.336,1 USD/ounce, so với đầu giờ sáng qua đã tăng thêm 102,8 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng trong nước thì vẫn đang trên đà giảm.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF hiện ở mức 99,6 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,6 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều tại các ngân hàng. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật, đồng EUR nhích nhẹ tại một số ngân hàng thương mại.

Đồng USD chịu sức ép khi triển vọng hòa bình Mỹ-Iran gia tăng, làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn và mở ra khả năng hoạt động qua eo biển Hormuz được khôi phục. Bên cạnh đó, thị trường lao động Mỹ suy yếu với 23.000 việc làm bị mất và thu nhập bình quân theo giờ tăng chậm, làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Khả năng Nhật Bản tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng yên cũng gây thêm biến động cho USD.

Trong tuần này, CPI Mỹ là tâm điểm quyết định triển vọng đồng bạc xanh. Lạm phát cao có thể hỗ trợ USD, trong khi CPI giảm nhanh hơn dự kiến sẽ làm tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, qua đó gây thêm áp lực lên đồng USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 10/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì ở vùng 25.463 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 24.212 đồng mua vào và 26.654 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 10/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 10/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 10/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,990-26,400 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 113 đồng chiều mua vào và tăng 18 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.958-26.403 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,020-26,400 đồng/USD, đã giảm 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 10/8/2026, khảo sát lúc 8h46 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 10/8, bật tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,518.18-31,074.55 đồng/EUR, đã tăng 86 đồng chiều mua vào và tăng 9 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.730-31.040 đồng/EUR, đã tăng 301 đồng chiều mua vào và giảm 109 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,685-31,115 đồng/EUR, đã tăng 79 đồng chiều mua vào và tăng 85 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 10/8/2026 khảo sát lúc 08h54 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật nhích nhẹ lên mức 160.16-171.21 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật đã tăng 17 đồng chiều mua vào và giảm 133 đồng chiều bán ra so với giá bán ngày hôm qua, giá ở vùng 160,73-170,73 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 161.28-171.34 đồng, chỉ nhích nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD giảm nhiệt. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở đỉnh. Sau chuỗi ngày giảm, hôm nay giá USD tại khối ngân hàng thương mại biến động trái chiều, một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ, tại thị trường tự do đồng USD tiếp tục giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 9/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục giảm, khối ngân hàng chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 9/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.