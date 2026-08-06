Tỷ giá USD hôm nay 6/8: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng và chợ đen đồng loạt giảm

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,17%, xuống mức 99,69 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, hiện đồng EUR đã tăng 0,17%, lên mức 1,1552 USD/EUR; đồng bảng Anh cũng tăng 0,09%, lên 1,3465 USD/bảng...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,69 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật giảm trong khi đồng EUR tăng nhẹ.

Đồng USD dao động gần mức thấp nhất trong 6 tuần khi kỳ vọng xung đột Iran hạ nhiệt và giá dầu giảm làm suy yếu nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn. Đồng yên tăng nhẹ sau đợt can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ, song giới phân tích cho rằng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào việc BOJ tăng lãi suất, Fed giảm kỳ vọng thắt chặt và giá dầu tiếp tục hạ nhiệt. Thị trường cũng giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 xuống dưới 60%, dù một số quan chức Fed vẫn cho rằng cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở vùng 25.405 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.185 đồng mua vào và 26.625 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 6/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 6/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 6/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 6/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,040-26,450 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 9 đồng cả chiều mua vào và chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.004-26.449 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,070-26,450 đồng/USD, giảm 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 6/8/2026, khảo sát lúc 09h02 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 6/8, đã tăng tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,566.86-31,125.70 đồng/EUR, đã tăng 50 đồng chiều mua vào và tăng 53 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.790-31.100 đồng/EUR, đã tăng 44 đồng cả chiều mua vào và bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,745-31,177 đồng/EUR, đã tăng 51 đồng chiều mua vào và tăng 56 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 6/08/2026 khảo sát lúc 09h06 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật đã giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 160.73-171.82 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm xuống vùng 161,56-171,56 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 161.94-172.01 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD giảm nhiệt. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh, khối ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng USD đồng loạt giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 5/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ tại 'chợ đen' và khối ngân hàng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 5/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.