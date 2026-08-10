Ô tô điện thiết kế nhỏ gọn giá siêu rẻ dưới 150 triệu đồng đi 200km/lần sạc, chỉ cần ổ điện 220V, hoạt động bền bỉ sẽ về Việt Nam?

Ô tô điện thiết kế nhỏ gọn đi 200km/lần sạc, chỉ cần ổ điện 220V

Đi gần 20 km/lần sạc, chỉ cần ổ điện 220V

Baojun E100 là một trong những mẫu ô tô điện mini nổi bật do liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) phát triển, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị với chi phí sử dụng thấp. Nhờ kích thước nhỏ gọn, khả năng sạc ngay tại nhà và mức giá dự kiến dưới 150 triệu đồng, mẫu xe này được xem là lựa chọn thay thế đáng chú ý cho xe máy trong tương lai.

Baojun E100 được phát triển theo triết lý tối ưu hóa khả năng di chuyển trong các thành phố đông đúc. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 2.488 x 1.506 x 1.670 mm, nhỏ hơn đáng kể so với nhiều mẫu hatchback cỡ A hiện nay.

Chiều dài cơ sở đạt 1.600 mm, kết hợp bán kính quay đầu chỉ khoảng 3,7 m, giúp xe dễ dàng xoay trở trong những tuyến phố hẹp, bãi đỗ xe hoặc khu dân cư đông đúc.

Thiết kế hai cửa cùng hai chỗ ngồi mang hơi hướng của các mẫu xe đô thị châu Âu như Smart, trong khi thân xe cao giúp người lái có tầm quan sát tốt hơn. Dù kích thước nhỏ, Baojun E100 vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đi lại hàng ngày của một hoặc hai người.

Baojun E100 được phát triển theo triết lý tối ưu hóa khả năng di chuyển trong các thành phố đông đúc.

Với kiểu dáng nhỏ gọn, mẫu xe đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng sống tại các đô thị lớn, cần một phương tiện tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi hơn xe máy.

Điểm nổi bật của Baojun E100 nằm ở hệ truyền động thuần điện với chi phí sử dụng thấp.

Xe được trang bị một mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 39 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Khối động cơ này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố cũng như trên các tuyến quốc lộ có giới hạn tốc độ phù hợp.

Baojun E100 có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h

Theo công bố của nhà sản xuất, Baojun E100 có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h, cao hơn nhiều mẫu xe điện mini cùng phân khúc. Nhờ đó, xe không chỉ phù hợp với đường nội đô mà còn có thể vận hành trên nhiều tuyến đường có tốc độ cho phép dưới 100 km/h.

Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin lithium-ion, cho phạm vi hoạt động gần 200km/lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong nhiều ngày đối với phần lớn người dùng đô thị.

Một ưu điểm đáng chú ý là Baojun E100 không yêu cầu hệ thống sạc chuyên dụng. Người dùng chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng 220V tại nhà để sạc pin.

Thời gian sạc đầy khoảng 5 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Ngoài ra, SGMW cũng đang nghiên cứu công nghệ sạc nhanh, với mục tiêu rút ngắn thời gian sạc từ 20% lên 80% xuống còn khoảng 2 giờ.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được tích hợp hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh, giúp thu hồi một phần điện năng trong quá trình giảm tốc, góp phần kéo dài quãng đường di chuyển và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Giá ô tô điện Baojun E100

Nếu kế hoạch được triển khai đúng lộ trình, mẫu xe được kỳ vọng có giá bán dưới 150 triệu đồng (đã bao gồm pin), trở thành một trong những ô tô điện rẻ nhất thị trường Việt Nam.

Dù thuộc nhóm ô tô điện giá rẻ, Baojun E100 vẫn được trang bị nhiều tính năng an toàn đáng chú ý.

Xe sử dụng hệ thống treo độc lập phía trước kết hợp treo tay đòn đơn phía sau giúp cải thiện sự ổn định khi vận hành.

Danh sách trang bị an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh điện tử, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, ghế trẻ em chuẩn ISOFIX cùng hệ thống cảnh báo người đi bộ nhằm tăng khả năng nhận diện phương tiện trong môi trường đô thị.

Những trang bị này giúp Baojun E100 có mức độ an toàn tốt hơn đáng kể so với nhiều phương tiện hai bánh, đồng thời đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của khách hàng cá nhân.

Theo thông tin từ TMT Motors, doanh nghiệp đang làm việc với SGMW để nghiên cứu đưa Baojun E100 về Việt Nam dưới dạng sản phẩm thương mại. Phiên bản dự kiến phân phối sẽ hướng tới mục tiêu thay thế dần xe máy trong đô thị.

Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng vận hành gần 200 km sau mỗi lần sạc, chỉ cần sử dụng ổ cắm điện dân dụng 220V cùng mức giá dự kiến rất dễ tiếp cận, Baojun E100 hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng cần một phương tiện di chuyển an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường trong các đô thị lớn.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện VinFast Minio Green đèn 'ăn điểm', dễ lại tạo trào lưu độ

VinFast Minio Green (Ảnh: Đại lý VinFast)

VinFast Minio Green được đánh giá là một mẫu xe thực dụng, tập trung các trang bị cần thiết cho di chuyển nội đô với tầm giá dễ tiếp cận. Cụm đèn chiếu sáng LED cho ánh sáng rõ và đều, hỗ trợ quan sát trong nhiều điều kiện. Đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô lăng giúp theo dõi thông số nhanh và giảm xao nhãng khi lái. Khoang lái ghi điểm ở tính thân thiện và tầm nhìn thoáng. Nắp ca-pô ngắn giúp người lái căn đầu xe chính xác hơn trong không gian chật.

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các dòng xe Green đã ra mắt, qua đó góp phần giúp VinFast đạt những mục tiêu doanh số trong tương lai.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.



