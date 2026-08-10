Xuất hiện xe máy điện đi xa 170km, tốc độ 90km/h, công nghệ thông minh giá 52 triệu đồng

Trải nghiệm xe máy điện giá 27 triệu đồng, chạy 120km/lần sạc, tốc độ 70 km/h đẹp như SH GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế hiện đại, pin LFP cho quãng đường tới 120km/lần sạc với bản 1 pin, đồng thời có thể nâng lên khoảng 250km khi lắp hai pin.

Xe máy điện đi xa 170km, tốc độ 90km/h, công nghệ thông minh

Xe máy điện Yadea GT80

Xe máy điện Yadea GT80 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan, trở thành mẫu xe đầu tiên của dòng GT80 được giới thiệu tại khu vực Đông Nam Á. Với thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng loạt công nghệ hiện đại, GT80 được định vị ở phân khúc xe ga điện cao cấp, cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện hiệu suất cao đang có mặt trên thị trường.

Yadea GT80 sở hữu phong cách thiết kế hầm hố với nhiều đường nét góc cạnh, tạo cảm giác khỏe khoắn và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED sắc nét, kết hợp kính chắn gió cỡ nhỏ giúp tăng tính khí động học và mang lại diện mạo thể thao hơn.

Xe được trang bị cụm đồng hồ màu TFT hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường còn lại và các chế độ lái. Sàn để chân rộng kết hợp yên xe phân tầng mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.

Yadea GT80 được phân phối với ba màu ngoại thất gồm xám, đỏ và trắng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người trẻ yêu thích phong cách năng động.

Động cơ 5.000W, tốc độ tối đa 90 km/h





Điểm nổi bật nhất trên Yadea GT80 nằm ở khả năng vận hành.

Xe sử dụng mô-tơ điện có công suất định danh 3.000W, trong khi công suất cực đại đạt 5.000W (tương đương khoảng 6,7 mã lực). Mô-men xoắn cực đại đạt 30,16 Nm, giúp xe tăng tốc nhanh và vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Theo công bố của nhà sản xuất, GT80 có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, thuộc nhóm xe ga điện có hiệu suất cao trên thị trường hiện nay.

Yadea cung cấp hai cấu hình pin nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Phiên bản GT80 tiêu chuẩn sử dụng pin 72V-50Ah, cho phạm vi hoạt động khoảng 110 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản GT80-P được trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn 72V-80Ah, gồm một khối pin 72V-50Ah kết hợp thêm một khối pin 72V-30Ah. Nhờ đó, quãng đường di chuyển được nâng lên tới 170km/lần sạc.

Thời gian sạc đầy của xe dao động khoảng 8-10 giờ bằng bộ sạc tiêu chuẩn.

Tích hợp AIGO, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ đổ đèo





Không chỉ tập trung vào hiệu suất, Yadea còn trang bị cho GT80 nhiều công nghệ thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xe sử dụng nền tảng AIGO, cho phép kết nối với ứng dụng Yadea App trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể theo dõi tình trạng xe, hiển thị bản đồ dẫn đường, nhận thông báo cuộc gọi, điều khiển phát nhạc và quản lý nhiều thông tin vận hành khác.

Ở khía cạnh an toàn, GT80 được trang bị hệ thống i-Control với nhiều tính năng hỗ trợ hiện đại.

Đáng chú ý là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS (Traction Control System) giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt.

Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ đổ đèo HDC (Hill Descent Control), giúp xe kiểm soát tốc độ ổn định khi xuống dốc, tăng sự an toàn cho người điều khiển.

Việc trang bị đồng thời TCS và HDC cho thấy Yadea đang hướng GT80 trở thành mẫu xe máy điện có khả năng vận hành an toàn và hiện đại hơn, thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất.

Giá xe máy điện Yadea GT80

Tại Thái Lan, Yadea phân phối hai phiên bản gồm GT80 và GT80-P, có giá bán lần lượt khoảng 2.000 USD (tương đương khoảng 52 triệu đồng) và 2.400 USD (khoảng 62 triệu đồng).

Với thiết kế thể thao, tốc độ tối đa 90 km/h, phạm vi hoạt động lên tới 170 km cùng hàng loạt công nghệ như màn hình TFT, kết nối AIGO, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ đổ đèo HDC, Yadea GT80 được xem là một trong những mẫu xe máy điện đáng chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Nếu được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới, mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe máy điện hiệu suất cao đang có mặt trên thị trường.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.