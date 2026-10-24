Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Giá USD bán ra quanh vùng 26.000 đồng, người mua cần lưu ý những gì?

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/10, vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Vàng mua vào trong nước cũng đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng.

Từ tháng 10/2026, người dân khi đi mua bán vàng nhớ lưu ý quy định mới này GĐXH - Giảm ngưỡng thanh toán bắt buộc không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua bán vàng và bãi bỏ điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ là 2 thay đổi đáng chú ý trong Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực ngày 16/10/2026.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,14%, hiện ở mức 101,75 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,21%, xuống còn 1,1191 USD, đồng yên Nhật giảm 0,1%, xuống còn 156,9 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng nhẹ lên vùng 101,75 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn chịu sức ép sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI, khi giới đầu tư nghi ngờ hiệu quả của làn sóng đầu tư này và gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường đang chờ các cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, ECB và BOJ trong tuần tới. Dù cả ba ngân hàng trung ương được dự báo giữ nguyên lãi suất, giới đầu tư vẫn theo dõi các tín hiệu về định hướng chính sách. Sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã giảm. Trong khi đó, lạm phát cơ bản tại Nhật Bản vượt mục tiêu 2% trong tháng 9, làm gia tăng dự đoán BOJ có thể tăng lãi suất vào cuối năm.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 24/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.627 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.396 đồng mua vào và 26.858 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 24/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 24/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 24/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 24/10/2026.

Tỷ giá USD biến động giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã giảm 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,610-26,020 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.475-26.015 đồng/USD, đã giảm 112 đồng chiều mua vào và giảm 17 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,640-26,020 đồng/USD, đã giảm 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 24/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 10h45 đã giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.940 đồng và bán ra là 26.040 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 24/10, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,219.06-29,707.60 đồng/EUR, đã giảm 52 đồng chiều mua vào và giảm 55 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.083-29.803 đồng/EUR, đã giảm 337 đồng cả chiều mua vào và tăng 73 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,388-29,760 đồng/EUR, đã giảm 45 đồng chiều mua vào và giảm 47 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá Euro hôm nay 24/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát lúc 10h51 phút hiện đang được mua vào là 28.872 đồng và bán ra là 28.982 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 158.33-169.24 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ chiều bán so với phiên trước đó, ở vùng 159,20-170,70 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.97-169.99 đồng, giảm giá so với phiên hôm qua.

USD chịu nhiều tác động, chững giá, có nên tranh thủ đầu tư USD lúc này?

Ngày 24/10, đồng USD quốc tế đảo chiều tăng nhẹ, trong khi đó tỷ giá tại một số ngân hàng trong nước đà giảm xuất hiện nhiều, thị trường tự do chững giá. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 23/10: Có nên mua USD khi thị trường 'chợ đen' quay đầu giảm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 23/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.