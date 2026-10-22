Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD 'chợ đen' chững giá, có nên mua USD lúc này?

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,01, hiện ở mức 101,69 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,69 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng không đáng kể, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi giới đầu tư cân nhắc nguy cơ lạm phát tăng trở lại do giá dầu và chờ cuộc họp của Fed vào tuần tới. Căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, trong khi dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực AI tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ và đồng bạc xanh. Thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tới ở mức thấp.

Đồng EUR chịu sức ép từ bất ổn chính trị tại Pháp và chi phí vay nợ tăng cao. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,16%, lên 1,34 USD, sau khi lạm phát cao hơn dự kiến củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất trong tháng 11. Đồng yên Nhật tăng nhẹ 0,02%, lên 158,12 yên/USD, khi các nhận định từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy nước này vẫn còn dư địa nâng lãi suất.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 22/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.634 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.403 đồng mua vào và 26.865 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 22/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 22/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 22/10/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã giảm 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,620-26,030 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.592-26.037 đồng/USD, đã giảm 38 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,670-26,050 đồng/USD, đã giảm 20 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 22/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h22 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.949 đồng và bán ra là 26.049 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 22/10, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,287.90-29,780.05 đồng/EUR, đã giảm 24 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.468-29.778 đồng/EUR, đã giảm 40 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,472-29,847 đồng/EUR, đã giảm 7 đồng chiều mua vào và giảm 10 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 22/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h32 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.960 đồng và bán ra là 29.060 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.29-168.13 đồng/yen, tăng không đáng kể so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 158,46-168,46 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.01-168.96 đồng, tăng giá so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi xuống tiền mua USD lúc này?

Ngày 22/10, đồng USD quốc tế tiếp tục giảm, tỷ giá tại một số ngân hàng trong nước cũng đi xuống nhẹ, trong khi thị trường tự do đi ngang. Diễn biến chưa đồng nhất giữa các thị trường đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 21/10: Đồng Đô la Mỹ liên tục biến động, nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua USD? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 21/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.