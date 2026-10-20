Tỷ giá USD hôm nay 20/10: USD 'chợ đen' bán ra quanh vùng 26.000 đồng, có nên mua USD lúc này?

Thông báo mới nhất của Bảo Tín Minh Châu liên quan đến việc mua bán vàng từ 5 triệu đồng GĐXH - Bảo Tín Minh Châu vừa thông báo đến khách hàng về quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,13%, hiện ở mức 101,97 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,24%, xuống còn 1,1212 USD/EUR, đồng đô la Canada tăng 0,27%, lên mức 1,41 CAD/USD, đồng yên Nhật Bản giảm 0,35%, xuống mức 158,49 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,97 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR cũng giảm nhẹ.

Đồng USD tăng giá nhờ nhóm cổ phiếu AI phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, trong khi đồng EUR giảm do lo ngại triển vọng tài khóa của Pháp xấu đi. Các quan chức Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc tăng lãi suất trở lại. Thị trường dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 91%.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 20/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 4 đồng so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.633 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.402 đồng mua vào và 26.864 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 20/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 20/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 20/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 20/10/2026.

Tỷ giá USD tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đi ngang cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó, ở vùng 25,670-26,080 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.643-26.088 đồng/USD, đã tăng 113 đồng chiều mua vào và tăng 18 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,705-26,085 đồng/USD, đã tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 20 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 20/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h33 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.010 đồng và bán ra là 26.110 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 20/10, biến động giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,299.79-29,792.48 đồng/EUR, đã tăng 94 đồng chiều mua vào và giảm 98 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.497-29.807 đồng/EUR, đã tăng 330 đồng chiều mua vào và giảm 80 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,470-29,845 đồng/EUR, giảm 37 đồng chiều mua vào và giảm 38 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 20/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 08h37 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 28.955 đồng và bán ra là 29.055 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.18-168.01 đồng/yen, giảm so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 158,29-168,29 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.85-168.76 đồng, giảm giá so với phiên hôm qua.

Có nên xuống tiền mua USD lúc này?

Ngày 20/10, đồng USD trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, một số ngân hàng trong nước tăng nhẹ, thị trường tự do vẫn chững giá. Có thể thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế giảm không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ giảm tương ứng và ngược lại, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà giảm chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 19/10: USD trong nước chững giá, có nên mua USD lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 19/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.