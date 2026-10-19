Tỷ giá USD hôm nay 19/10: USD trong nước chững giá, có nên mua USD lúc này?

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tuần giảm tuần 0,42%, hiện ở mức 102,23 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 102,23 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR cũng không biến động mạnh về giá.

Đồng USD trong tuần này được dự báo tiếp tục chịu sức ép giảm giá hoặc giằng co, khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ biến động và những lo ngại về thị trường công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực AI, chưa lắng dịu. Theo CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 lên tới 83%, so với 49% một tháng trước.

Tuy nhiên, lạm phát Mỹ cao hơn dự báo có thể hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh. Nếu áp lực giá cả tiếp tục dai dẳng, thị trường có thể điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Fed, hỗ trợ USD phục hồi. Ngược lại, kinh tế Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm có thể khiến đồng tiền này mất giá.

Bên cạnh đó, diễn biến cổ phiếu AI, giá dầu và tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. EUR và yên Nhật có thể phục hồi nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm sâu hơn, nhưng vẫn chịu tác động từ rủi ro tài khóa tại Pháp và chênh lệch lãi suất.

Nhìn chung, USD có thể tiếp tục suy yếu hoặc biến động giằng co trong tuần này, nhưng vẫn đối mặt nguy cơ đảo chiều nếu lạm phát dai dẳng, lợi suất trái phiếu tăng hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 19/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.406 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/10/2026.

Tỷ giá USD chững giá tại các ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đi ngang cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,670-26,080 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD ở mức 25.530-26.070 đồng/USD, đã ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,685-26,065 đồng/USD, giá không thay đổi cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 19/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 06h20 phút không thay đổi so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.038 đồng và bán ra là 26.138 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 19/10, biến động giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,393.14-29,890.75 đồng/EUR, đã ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với 2 phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.167-29.887 đồng/EUR, đã giảm 72 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,507-29,883 đồng/EUR, chững giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.83-168.70 đồng/yen, ổn định giá so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng nhẹ so với phiên trước đó, ở vùng 158,44-169,94 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.19-169.13 đồng, chững giá so với phiên hôm qua.

Người mua USD cần lưu ý điều gì?

Ngày 19/10, đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, một số ngân hàng trong nước và thị trường tự do cũng chững giá. Có thể thấy diễn biến tỷ giá giữa các thị trường chưa đồng nhất. Điều này đặt ra yêu cầu nhà đầu tư cần thận trọng, tránh mua đuổi theo đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo dõi thị trường cho thấy, tỷ giá USD/VND còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, không thể căn cứ riêng vào đà tăng, giảm của USD quốc tế để dự đoán giá USD trong nước sẽ tăng tương ứng.

Đối với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, nên xác định rõ số tiền cần sử dụng và thời điểm thanh toán. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, việc chia nhỏ lượng ngoại tệ cần mua thành nhiều đợt có thể giúp hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Người mua cũng nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng và tính đến chênh lệch giá mua, bán để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Với nhà đầu tư có ý định nắm giữ USD để kiếm lời, diễn biến hiện tại đòi hỏi sự thận trọng hơn. USD quốc tế giảm không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ giảm tương ứng và ngược lại, trong khi thị trường tự do đi ngang cho thấy đà giảm chưa lan tỏa đồng đều. Nếu mua vào ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ khi bán ra do chênh lệch giá mua, bán.

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