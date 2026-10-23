Tỷ giá USD hôm nay 23/10: Có nên mua USD khi thị trường 'chợ đen' quay đầu giảm

Từ tháng 10/2026, người dân khi đi mua bán vàng nhớ lưu ý quy định mới này GĐXH - Giảm ngưỡng thanh toán bắt buộc không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua bán vàng và bãi bỏ điều kiện kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ là 2 thay đổi đáng chú ý trong Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực ngày 16/10/2026.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,16%, hiện ở mức 101,62 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,09%, xuống còn 1,1222 USD, đồng yên Nhật tăng 0,75%, lên mức 156,96 USD, đồng bảng Anh tăng 0,05%, lên 1,3401 USD, đồng đô la Australia giảm 0,11%, xuống 0,7019 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,62 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do giảm nhẹ. Đồng yên Nhật tăng, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR trong phiên giao dịch ngày 22/10, khi những lo ngại về bất ổn xã hội và tình hình tài khóa tại Pháp lấn át rủi ro liên quan đến làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Trong khi đó, giá dầu tăng khoảng 3%, lên mức cao nhất trong 5 tháng, do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia.

Những lo ngại về khả năng kiểm soát nợ công của Pháp tiếp tục gây sức ép lên đồng EUR và trái phiếu chính phủ nước này. Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức tăng lên 177,7 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Đồng yên Nhật tăng so với đồng USD, trong bối cảnh thị trường gia tăng dự đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp khi tỷ giá tiến gần ngưỡng 160 yên/USD...

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 23/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng so với phiên giao dịch trước đó, ở mức 25.632 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.403 đồng mua vào và 26.863 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 23/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 23/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 23/10/2026.

Tỷ giá USD biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,630-26,040 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.587-26.032 đồng/USD, đã giảm 5 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,660-26,040 đồng/USD, đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 23/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h45 đã giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.926 đồng và bán ra là 26.046 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 23/10, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,271.15-29,762.40 đồng/EUR, đã giảm 16 đồng chiều mua vào và giảm 18 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.420-29.730 đồng/EUR, đã giảm 48 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,433-29,807 đồng/EUR, đã giảm 39 đồng chiều mua vào và giảm 40 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 159.38-170.36 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên tăng so với phiên trước đó, ở vùng 159,65-169,65 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.86-170.91 đồng, tăng giá so với phiên hôm qua.

USD chịu nhiều tác động, chững giá, có nên tranh thủ đầu tư USD lúc này?

Ngày 23/10, đồng USD quốc tế tiếp tục giảm, tỷ giá tại một số ngân hàng trong nước cũng biến động trái chiều, đà giảm xuất hiện nhiều, thị trường tự do cũng bắt đầu giảm. Thị trường lúc này đòi hỏi người mua thận trọng, tránh chạy theo biến động của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD/VND còn chịu ảnh hưởng từ cung, cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, biến động của USD quốc tế không đồng nghĩa giá USD trong nước sẽ tăng hoặc giảm tương ứng.

Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, nên xác định rõ số tiền và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần mua ngay toàn bộ, có thể chia thành nhiều đợt để giảm rủi ro tỷ giá. Đồng thời, nên so sánh giá bán USD giữa các ngân hàng để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Đối với nhà đầu tư mua USD kiếm lời, cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Nếu mua ở mức giá cao nhưng tỷ giá trong nước không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giá mua, bán.

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD 'chợ đen' chững giá, có nên mua USD lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 22/10/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.