Ung thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữ
Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, nhưng lại là loại ung thư có thể phòng ngừa và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Theo các chuyên gia sản phụ khoa tại Singapore, chìa khóa nằm ở việc hiểu đúng về virus HPV và tầm soát định kỳ.
Kẻ giết người thầm lặng mang tên HPV
Hầu hết các trường hợp UTCTC đều liên quan đến virus gây u nhú ở người (HPV). Đây là loại virus cực kỳ phổ biến, lây truyền qua đường tình dục và thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều chị em phụ nữ chủ quan, chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu âm đạo bất thường hoặc đau vùng chậu thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.
Bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Mount Elizabeth Novena, Singapore nhấn mạnh: "Hệ thống miễn dịch có thể tự loại bỏ HPV trong nhiều trường hợp, nhưng khi virus tồn tại dai dẳng, chúng sẽ biến đổi tế bào bình thường thành tế bào ung thư. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, tạo ra 'cửa sổ vàng' để chúng ta can thiệp nếu tầm soát kịp thời".
Tầm soát và vắc-xin: "Lá chắn" kép cho phái nữ
Y học hiện đại đã chứng minh UTCTC hoàn toàn có thể được kiểm soát nhờ hai phương pháp chính:
1. Tiêm chủng vắc-xin HPV: Hiệu quả nhất khi thực hiện ở độ tuổi trẻ (từ 9 tuổi) và trước khi có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, phụ nữ đã có gia đình vẫn được khuyến cáo tiêm phòng để bảo vệ khỏi các chủng virus nguy cơ cao.
2. Xét nghiệm tầm soát (Pap smear & HPV DNA): Đây là phương pháp giúp phát hiện các thay đổi tiền ung thư. Tại Singapore, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên thực hiện tầm soát định kỳ để loại bỏ mọi nguy cơ ngay từ khi chúng chưa hình thành khối u.
Công nghệ điều trị tiên tiến tại Singapore
Đối với những bệnh nhân không may mắc bệnh, việc tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa tại các hệ thống y tế hàng đầu như bệnh viện Mount Elizabeth Novena mang lại hy vọng phục hồi cao. Với các phương pháp can thiệp hiện đại như phẫu thuật ít xâm lấn (nội soi), xạ trị chính xác và liệu pháp điều trị đích, bệnh nhân không chỉ được kéo dài sự sống mà còn đảm bảo chất lượng cuộc sống sau điều trị.
"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chữa khỏi bệnh mà còn là bảo tồn chức năng và thiên chức làm mẹ cho phụ nữ trong điều kiện cho phép", bác sĩ chia sẻ.
Đừng chờ đợi cho đến khi có triệu chứng. Việc chủ động thăm khám và tư vấn cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm là cách duy nhất để bảo vệ bản thân trước ung thư cổ tử cung.
Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịchBệnh thường gặp - 10 phút trước
GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ với triệu chứng chóng mặt kéo dài, một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, đã di căn nhiều ổ lên não.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạpY tế - 2 giờ trước
Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Gan nhiễm mỡ 'thích' ngọt, 'sợ' xơ: 3 loại thực phẩm giúp gan khỏe mà nhiều người lại bỏ quaSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Trong nhịp sống hối hả, gan phải gánh vác trọng trách chuyển hóa khổng lồ. Tuy nhiên, không ít người chỉ phát hiện gan gặp vấn đề khi đi khám sức khỏe định kỳ mà không biết rằng chính thực đơn hàng ngày là thủ phạm.
Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơnSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.
Phụ nữ dễ mắc ung thư thường có 4 thói quen này: Mong rằng bạn không có dù chỉ một!Sống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường phải gánh vác nhiều vai trò vô tình duy trì những thói quen xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp họcMẹ và bé - 18 giờ trước
GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.
7 hành vi tưởng sạch sẽ hóa ra lại 'rất bẩn', nhiều người vẫn mắc phải hàng ngàySống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống thường ngày, ai cũng nghĩ mình sống sạch sẽ, gọn gàng. Thế nhưng, có không ít thói quen tưởng chừng rất “vệ sinh”, lại âm thầm khiến vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều đáng nói là nhiều người vẫn duy trì chúng mỗi ngày mà không hề nhận ra.
6 thói quen đàn ông làm mỗi ngày đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Sự thật ít ai nói: nhiều đàn ông đang tự làm giảm tuổi thọ của mình mỗi ngày chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại. Và nguy hiểm hơn, họ vẫn nghĩ mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'Y tế - 21 giờ trước
GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Thiếu nữ sinh 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cânSống khỏe
GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.