Ung thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữ

Kẻ giết người thầm lặng mang tên HPV

Hầu hết các trường hợp UTCTC đều liên quan đến virus gây u nhú ở người (HPV). Đây là loại virus cực kỳ phổ biến, lây truyền qua đường tình dục và thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều chị em phụ nữ chủ quan, chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu âm đạo bất thường hoặc đau vùng chậu thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Mount Elizabeth Novena, Singapore nhấn mạnh: "Hệ thống miễn dịch có thể tự loại bỏ HPV trong nhiều trường hợp, nhưng khi virus tồn tại dai dẳng, chúng sẽ biến đổi tế bào bình thường thành tế bào ung thư. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, tạo ra 'cửa sổ vàng' để chúng ta can thiệp nếu tầm soát kịp thời".

Tầm soát và vắc-xin: "Lá chắn" kép cho phái nữ

Y học hiện đại đã chứng minh UTCTC hoàn toàn có thể được kiểm soát nhờ hai phương pháp chính:

1. Tiêm chủng vắc-xin HPV: Hiệu quả nhất khi thực hiện ở độ tuổi trẻ (từ 9 tuổi) và trước khi có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, phụ nữ đã có gia đình vẫn được khuyến cáo tiêm phòng để bảo vệ khỏi các chủng virus nguy cơ cao.

2. Xét nghiệm tầm soát (Pap smear & HPV DNA): Đây là phương pháp giúp phát hiện các thay đổi tiền ung thư. Tại Singapore, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên thực hiện tầm soát định kỳ để loại bỏ mọi nguy cơ ngay từ khi chúng chưa hình thành khối u.

Tiêm chủng vắc-xin HPV giúp bảo vệ khỏi các chủng virus nguy cơ cao.

Công nghệ điều trị tiên tiến tại Singapore

Đối với những bệnh nhân không may mắc bệnh, việc tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa tại các hệ thống y tế hàng đầu như bệnh viện Mount Elizabeth Novena mang lại hy vọng phục hồi cao. Với các phương pháp can thiệp hiện đại như phẫu thuật ít xâm lấn (nội soi), xạ trị chính xác và liệu pháp điều trị đích, bệnh nhân không chỉ được kéo dài sự sống mà còn đảm bảo chất lượng cuộc sống sau điều trị.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chữa khỏi bệnh mà còn là bảo tồn chức năng và thiên chức làm mẹ cho phụ nữ trong điều kiện cho phép", bác sĩ chia sẻ.

Đừng chờ đợi cho đến khi có triệu chứng. Việc chủ động thăm khám và tư vấn cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm là cách duy nhất để bảo vệ bản thân trước ung thư cổ tử cung.

