Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ung thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữ

Thứ tư, 10:54 29/04/2026 | Sống khỏe

Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, nhưng lại là loại ung thư có thể phòng ngừa và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Theo các chuyên gia sản phụ khoa tại Singapore, chìa khóa nằm ở việc hiểu đúng về virus HPV và tầm soát định kỳ.

Ung thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữ - Ảnh 1.

Kẻ giết người thầm lặng mang tên HPV

Hầu hết các trường hợp UTCTC đều liên quan đến virus gây u nhú ở người (HPV). Đây là loại virus cực kỳ phổ biến, lây truyền qua đường tình dục và thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều chị em phụ nữ chủ quan, chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu âm đạo bất thường hoặc đau vùng chậu thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Mount Elizabeth Novena, Singapore nhấn mạnh: "Hệ thống miễn dịch có thể tự loại bỏ HPV trong nhiều trường hợp, nhưng khi virus tồn tại dai dẳng, chúng sẽ biến đổi tế bào bình thường thành tế bào ung thư. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, tạo ra 'cửa sổ vàng' để chúng ta can thiệp nếu tầm soát kịp thời".

Tầm soát và vắc-xin: "Lá chắn" kép cho phái nữ

Y học hiện đại đã chứng minh UTCTC hoàn toàn có thể được kiểm soát nhờ hai phương pháp chính:

1. Tiêm chủng vắc-xin HPV: Hiệu quả nhất khi thực hiện ở độ tuổi trẻ (từ 9 tuổi) và trước khi có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, phụ nữ đã có gia đình vẫn được khuyến cáo tiêm phòng để bảo vệ khỏi các chủng virus nguy cơ cao.

2. Xét nghiệm tầm soát (Pap smear & HPV DNA): Đây là phương pháp giúp phát hiện các thay đổi tiền ung thư. Tại Singapore, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên thực hiện tầm soát định kỳ để loại bỏ mọi nguy cơ ngay từ khi chúng chưa hình thành khối u.

Ung thư cổ tử cung: đừng để sự chủ quan tước đi cơ hội sống của phụ nữ - Ảnh 2.

Tiêm chủng vắc-xin HPV giúp bảo vệ khỏi các chủng virus nguy cơ cao.

Công nghệ điều trị tiên tiến tại Singapore

Đối với những bệnh nhân không may mắc bệnh, việc tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa tại các hệ thống y tế hàng đầu như bệnh viện Mount Elizabeth Novena mang lại hy vọng phục hồi cao. Với các phương pháp can thiệp hiện đại như phẫu thuật ít xâm lấn (nội soi), xạ trị chính xác và liệu pháp điều trị đích, bệnh nhân không chỉ được kéo dài sự sống mà còn đảm bảo chất lượng cuộc sống sau điều trị.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chữa khỏi bệnh mà còn là bảo tồn chức năng và thiên chức làm mẹ cho phụ nữ trong điều kiện cho phép", bác sĩ chia sẻ.

Đừng chờ đợi cho đến khi có triệu chứng. Việc chủ động thăm khám và tư vấn cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm là cách duy nhất để bảo vệ bản thân trước ung thư cổ tử cung.

Kết nối với nền y tế Singapore ngay tại Việt Nam!

Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải các vấn đề liên quan tới vấn đề phụ khoa/ung thư phụ khoa, và mong muốn được thăm khám trực tiếp bởi TS. BS Wong Wai Loong thuộc Bệnh viện Mount Elizabeth Novena – một trong những biểu tượng y khoa uy tín của Châu Á, hành trình điều trị của bạn giờ đây trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và có hướng điều trị phù hợp nhất.

Để biết thêm chi tiết và nhận thông tin từ bác sĩ Wong Wai Loong, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Đại diện Tập đoàn Y tế Parkway – IHH Healthcare Singapore tại Hà Nội:

Địa chỉ: 109 Bùi Thị Xuân, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline tư vấn: 0988 155 855 / 084 308 3637

Email: hanoi.vn@ihhhealthcare.com / info@parkway.com.vn

FB page: https://www.facebook.com/parkwayhanoi

Thông qua Văn phòng Đại diện chính thức của Bệnh viện Mount Elizabeth tại Việt Nam (thuộc IHH Healthcare Singapore), bệnh nhân sẽ được hỗ trợ toàn diện:

Tư vấn hồ sơ y khoa: Đội ngũ chuyên viên giúp kết nối, gửi phim chụp và hồ sơ bệnh án để bác sĩ đưa ra nhận định chuyên môn sơ bộ.

Hỗ trợ thủ tục trọn gói: Từ việc đặt lịch hẹn khám đến việc sắp xếp phương tiện đưa đón và nơi lưu trú tại Singapore.

Phiên dịch viên y tế: Đảm bảo mọi rào cản ngôn ngữ được xóa bỏ trong suốt quá trình thăm khám và điều trị.

IHH Healthcare Singapore

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịch

GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn 4 di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Chỉ với triệu chứng chóng mặt kéo dài, một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, đã di căn nhiều ổ lên não.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Gan nhiễm mỡ 'thích' ngọt, 'sợ' xơ: 3 loại thực phẩm giúp gan khỏe mà nhiều người lại bỏ qua

GĐXH - Trong nhịp sống hối hả, gan phải gánh vác trọng trách chuyển hóa khổng lồ. Tuy nhiên, không ít người chỉ phát hiện gan gặp vấn đề khi đi khám sức khỏe định kỳ mà không biết rằng chính thực đơn hàng ngày là thủ phạm.

Mùa thi, ăn đúng 5 thứ này trước giờ học: Não 'chạy nhanh hơn', nhớ lâu hơn

GĐXH - Bạn học rất nhiều nhưng vẫn khó nhớ? Có thể vấn đề không nằm ở việc học… mà ở những gì bạn ăn mỗi ngày.

Phụ nữ dễ mắc ung thư thường có 4 thói quen này: Mong rằng bạn không có dù chỉ một!

GĐXH - Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường phải gánh vác nhiều vai trò vô tình duy trì những thói quen xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Nam sinh 12 tuổi tổn thương niệu đạo vì chiếc bút trong lớp học

GĐXH - Một nam sinh 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, tụ máu vùng kín và tiểu ra máu sau tai nạn xảy ra ngay trong lớp học.

7 hành vi tưởng sạch sẽ hóa ra lại 'rất bẩn', nhiều người vẫn mắc phải hàng ngày

GĐXH - Trong đời sống thường ngày, ai cũng nghĩ mình sống sạch sẽ, gọn gàng. Thế nhưng, có không ít thói quen tưởng chừng rất "vệ sinh", lại âm thầm khiến vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều đáng nói là nhiều người vẫn duy trì chúng mỗi ngày mà không hề nhận ra.

6 thói quen đàn ông làm mỗi ngày đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ

GĐXH - Sự thật ít ai nói: nhiều đàn ông đang tự làm giảm tuổi thọ của mình mỗi ngày chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại. Và nguy hiểm hơn, họ vẫn nghĩ mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Xem nhiều

Thiếu nữ sinh 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cân

GĐXH - Một nữ sinh 19 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men gan tăng cao và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng sau khi sử dụng trà giảm cân.

Phụ nữ dễ mắc ung thư thường có 4 thói quen này: Mong rằng bạn không có dù chỉ một!

Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quán

Uống omega-3 sai cách: 7 nguyên nhân khiến càng bổ sung càng kém hiệu quả

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top