Bí quyết sống thọ: Muốn sống lâu, đừng xem nhẹ thói quen này trước khi đi ngủ
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy bí quyết sống thọ không chỉ nằm ở chế độ ăn uống hay tập luyện mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng giấc ngủ.
Nhiều người cho rằng muốn sống thọ cần ăn uống cầu kỳ hoặc áp dụng những phương pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định một trong những yếu tố quan trọng nhất để kéo dài tuổi thọ lại là giấc ngủ chất lượng.
Theo các nghiên cứu y khoa, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, điều hòa hormone, tăng cường miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Ngược lại, tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Bí quyết sống thọ bắt đầu từ giấc ngủ chất lượng
Theo Harvard Health Publishing, ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Trong khi đó, National Sleep Foundation cũng nhấn mạnh rằng việc đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức khuya và tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ.
Những người duy trì thói quen ngủ khoa học thường có nguy cơ sa sút trí tuệ và trầm cảm thấp hơn khi bước vào tuổi già. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe và sống thọ hơn.
Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn tối nhẹ nhàng, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và đường trước khi ngủ. Đồng thời, việc tạo không gian ngủ yên tĩnh, thoáng mát và duy trì lịch trình ngủ đều đặn cũng góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Vì sao ngủ đủ giấc giúp kéo dài tuổi thọ?
Ngủ đủ và ngủ sâu mang lại nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng, từ đó góp phần hỗ trợ sống thọ và khỏe mạnh hơn.
Tăng cường sự tập trung và trí nhớ
Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với nhiều chức năng của não bộ như khả năng ghi nhớ, học tập và tập trung. Sau một đêm ngủ ngon, tinh thần sẽ minh mẫn hơn, hiệu suất làm việc cũng được cải thiện đáng kể.
Giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2
Thiếu ngủ có thể làm rối loạn quá trình chuyển hóa glucose và giảm độ nhạy insulin. Điều này khiến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 gia tăng.
Duy trì giấc ngủ chất lượng giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ kiểm soát chuyển hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh.
Bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ
Chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Tình trạng ngủ không đủ giấc kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh mạn tính khác.
Tăng cường hệ miễn dịch
Trong khi ngủ, cơ thể sản sinh nhiều tế bào miễn dịch giúp chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Đây là lý do những người ngủ đủ thường có sức đề kháng tốt hơn.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Mất ngủ có thể làm tăng cảm giác đói và thèm ăn, đặc biệt là các thực phẩm giàu năng lượng. Ngược lại, ngủ đủ giấc giúp điều hòa hormone kiểm soát cảm giác no, từ đó hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.
6 thói quen giúp ngủ ngon hơn để sống thọ
Duy trì giờ ngủ và thức dậy cố định
Đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày giúp ổn định đồng hồ sinh học. Người trưởng thành nên ngủ khoảng từ 22-23 giờ và thức dậy từ 6-7 giờ sáng để đảm bảo thời lượng nghỉ ngơi cần thiết.
Giảm ánh sáng vào buổi tối
Sau 21 giờ, nên hạn chế ánh sáng mạnh trong nhà, ưu tiên ánh sáng vàng dịu để kích thích cơ thể sản sinh melatonin - hormone giúp tạo cảm giác buồn ngủ.
Thay đổi chăn ga phù hợp thời tiết
Vào mùa nóng, nên sử dụng các loại chăn ga mỏng, thoáng khí để giảm cảm giác bí bách, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ.
Tắm nước ấm trước khi ngủ
Tắm nước ấm giúp cơ thể thư giãn, giảm căng cơ và tạo điều kiện thuận lợi để đi vào giấc ngủ sâu hơn.
Tập thể dục thường xuyên
Hoạt động thể chất thường xuyên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nên tránh tập luyện cường độ cao trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ.
Giữ phòng ngủ mát mẻ
Nhiệt độ phòng lý tưởng để ngủ thường dao động từ 26-28 độ C. Không gian ngủ thoáng mát sẽ giúp cơ thể dễ chịu và ngủ sâu hơn.
Giấc ngủ tốt là một trong những bí quyết sống thọ đơn giản nhất
Các chuyên gia cho rằng bí quyết sống thọ không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn. Một giấc ngủ chất lượng mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích lâu dài cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Duy trì thói quen ngủ đủ giấc, kết hợp chế độ dinh dưỡng lành mạnh và vận động thường xuyên không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính khi tuổi tác ngày càng tăng.
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