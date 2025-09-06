Vào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận 'cơn mưa' lời khen từ chuyên gia

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.

Ngày 6/9, bộ phim điện ảnh "Chị ngã em nâng" đã tung ra tập phim hậu trường đầu tiên, hé lộ những câu chuyện chưa từng kể về hành trình nhập vai "cực mà đáng" của 4 diễn viên chính: Quốc Trường, Lê Khánh, Uyển Ân và Thuận Nguyễn.

Quốc Trường làm bác sĩ thẩm mỹ được khen ngợi

Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh rộng, Quốc Trường đã chinh phục khán giả bằng sự hóa thân đầy thuyết phục trong vai bác sĩ thẩm mỹ Trường. Trước ngày quay, nam diễn viên đã dành thời gian học hỏi kỹ thuật và thao tác chuyên ngành thẩm mỹ từ các chuyên gia, để chuẩn bị cho phân cảnh thực hành trên bạn diễn Như Vân dưới sự giám sát của bác sĩ cố vấn. Không chỉ vậy, những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như cách mặc áo blouse, đội nón, đeo găng tay… cũng được anh rèn luyện tỉ mỉ để thể hiện đúng thần thái một bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Diễn viên Quốc Trường.

"Là một diễn viên, để học nghề bác sĩ trong bệnh viện với tôi rất khó. Tôi phải tập dáng đứng, tư thế tay tiêm filler, thao tác thăm dò da mặt bệnh nhân…", Quốc Trường bộc bạch. Sự tỉ mỉ và chỉn chu giúp anh nhận được nhiều lời khen từ cả đạo diễn lẫn chuyên gia cố vấn.

Không chỉ hé lộ quá trình hóa thân của dàn diễn viên, tập phim hậu trường đầu tiên còn mang đến loạt khoảnh khắc vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Có thể thấy dàn diễn viên đã dành trọn tâm huyết cho vai diễn. Họ không chỉ thể hiện kỹ năng diễn xuất mà còn dám vượt qua giới hạn bản thân, học hỏi và thử thách mình trong nhiều lĩnh vực mới. Đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định cả bốn diễn viên chính đều khiến anh hài lòng. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, vừa giữ được cá tính nhân vật vừa thể hiện sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật.

Lê Khánh, Uyển Ân, Thuận Nguyễn vượt qua giới hạn bản thân làm tốt vai diễn

Còn Lê Khánh, Uyển Ẩn, cả 2 cố gắng vượt qua giới hạn bản thân để hóa thân xuất sắc vào vai diễn của mình.

Sự xuất hiện của Lê Khánh trong "Chị ngã em nâng" với một hình ảnh trái ngược đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong "Chị ngã em nâng", nhân vật Thương có tâm lý phức tạp với nhiều uẩn khúc từ quá khứ và tình thương em trai, từ đó cũng đòi hỏi diễn viên thủ vai phải có khả năng biến hóa đa dạng. Tuy nhiên bên cạnh những phân đoạn cảm xúc nặng nề, Lê Khánh còn thể hiện nhiều mảng miếng hài hước, duyên dáng, tạo nên tiếng cười cho khán giả.

Diễn viên Lê Khánh.

Nói về Thương, Lê Khánh cho biết sức hút lớn nhất đến từ chính sự gai góc và chiều sâu tâm lý của nhân vật. “Cuộc đời của người diễn viên không phải lúc nào cũng có được vai diễn tâm đắc, để đời. Tôi đã chờ đợi vai Hai Thương này từ rất lâu”, nữ diễn viên khẳng định.

Diễn viên Uyển Ân.

Còn với Uyển Ân, trong phim này, cô phải đi học bida, tập lái xe côn. Và thử thách lớn nhất với nữ diễn viên chính là cảnh dù lượn. Thừa nhận bản thân sợ độ cao, dù đoàn phim đã chuẩn bị sẵn cascadeur và những đạo cụ cần thiết cho cảnh quay, nhưng cuối cùng Uyển Ân đã mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ để thực sự tự bay trên bầu trời. "Đầu tiên, tôi muốn đáp lại kỳ vọng của đạo diễn với sự đầu tư không nhỏ cho phân cảnh này, đồng thời tôi tin sự hy sinh của mình sẽ có kết quả xứng đáng", nữ diễn viên bày tỏ.

Cuối cùng là Thuận Nguyễn, trong "Chị ngã em nâng", anh vào vai Lực - người em cứng đầu nhưng rất thương chị gái, liên tục gặp những biến chuyển thăng trầm để nhận ra hạnh phúc thực sự.

Diễn viên Thuận Nguyễn.

Thuận Nguyễn cho biết anh từng lưỡng lự trước khi nhận lời tham gia "Chị ngã em nâng". Nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận từng chịu ít nhiều áp lực từ những dự án trước. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, anh nhanh chóng nhận lời và dồn toàn bộ tâm huyết cho vai diễn Út Lực.

Nam diễn viên đã tìm đến bệnh viện phục hồi chức năng để tìm hiểu cuộc sống, tâm lý, cách sinh hoạt của người khuyết tật cũng như dành thời gian trò chuyện để vào vai bệnh nhân ngồi xe lăn. Chính sự quan sát và thấu hiểu này đã giúp anh khắc họa nhân vật một cách chân thực và giàu chiều sâu hơn.

Quá trình học nghề của dàn diễn viên phim "Chị ngã em nâng".

Ảnh, clip: NSX phim cung cấp