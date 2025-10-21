Lan Phương tìm thấy sự cân bằng, lấy lại vẻ rạng rỡ sau thời gian khó khăn

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.

Diễn viên Lan Phương vừa có chuyến công tác ngắn ngày tại TP.HCM sau khi hoàn thành dự án "Gió ngang khoảng trời xanh". Chạy show hai sự kiện một ngày, bà mẹ hai con khiến nhiều người trầm trồ khi biến hóa phong cách liên tục. Cô nữ tính thanh lịch với đầm lụa thướt tha khi dự một sự kiện làm đẹp vào buổi sáng và quyến rũ, sexy với đầm đuôi cá bó sát, nhiều khoảng hở táo bạo trên thảm đỏ một buổi lễ trao giải vào buổi tối. Dù chọn phong cách nào, nữ diễn viên cũng nhận vô số lời khen cho phong thái tự tin, vẻ rạng rỡ và tràn đầy sức sống sau khi ly hôn.

Lan Phương dịu dàng trong bộ đầm sequin lấp lánh.

Trước sự quan tâm của giới truyền thông, Lan Phương cho biết cô đã tìm thấy sự cân bằng sau quãng thời gian khó khăn. Cô hạnh phúc vì được tự do là chính mình, thoải mái làm công việc mình yêu thích và cân bằng được thời gian cho sự nghiệp và con cái khi trở lại cuộc sống độc thân. Trong chuyến công tác TP HCM lần này, cô mang hai con gái Lina và Mia theo cùng để tận hưởng cuối tuần bên nhau.

Nói về vóc dáng ngày càng mảnh mai của mình, Lan Phương cho biết cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kickboxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ. Việc tập luyện thể thao thường xuyên không chỉ khiến cô tăng cơ, giảm mỡ, có vóc dáng mảnh mai hơn thời son rỗi mà còn giúp nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì hôn nhân không hạnh phúc, thủ tục ly hôn kéo dài nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập và suy nghĩ tích cực, cô có thể tự vực mình dậy khỏi trạng thái căng thẳng, lấy lại năng lượng tràn đầy cho mọi hoạt động. Với cô, đó là cách tìm lại chính mình từ thể chất lẫn tinh thần và để có góc nhìn tươi mới, chân thành hơn với cuộc sống.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Lan Phương.

Trở lại cuộc sống độc thân, Lan Phương dành ưu tiên cho việc cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và con cái. Với cô, hai bé Lina và Mia là điều quan trọng nhất còn công việc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Vì vậy, cô thường lựa chọn các dự án không phải đi công tác dài ngày quá nhiều hoặc có lịch trình phù hợp với lịch sinh hoạt của các bé. Bên cạnh đó, cô biến các chuyến công tác thành làm việc kết hợp du lịch nếu đưa các con theo cùng và sau khi hoàn thành công việc, 3 mẹ con sẽ có thời gian cùng thăm thú, khám phá những địa điểm mới. Với nữ diễn viên, đây là phương án để cô vừa làm việc vừa được bên con nhiều nhất có thể.

Dù khá vất vả khi một mình chăm con nhưng Lan Phương vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô yêu từng khoảnh khắc bên con, nhất là những lúc nhìn con ăn hết những bữa cơm do mẹ tự chuẩn bị, vui vẻ nô đùa bên nhau. Đến cuối ngày, khi ôm con trước khi đi ngủ, nữ diễn viên thấy mọi sự vất vả của mình đều xứng đáng.

Lan Phương lấy lại cân bằng tâm lý sau ly hôn chồng Tây.

Cách Lan Phương chọn vai diễn ở giai đoạn này cũng có nhiều mới mẻ. Sau vai Linh, người phụ nữ gây sóng gió cho gia đình Mỹ Anh trong "Gió ngang khoảng trời xanh", cô còn một dự án truyền hình khác, có tạo hình khác biệt với nhân vật trong các phim cô từng đóng.

Lan Phương nổi tiếng từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...