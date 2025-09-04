Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Quốc Trường: "Nếu tôi có người yêu, cô ấy phải chịu áp lực khi công khai" Quốc Trường chia sẻ anh không công khai chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng tới đối phương. Nếu anh có người yêu, cô ấy muốn công khai cũng được nếu chịu được áp lực dư luận, chứ nam diễn viên không hề giấu diếm.

"Chị ngã em nâng" đã công bố teaser hé lộ một trong những phân cảnh cao trào giữa 4 nhân vật chính, đó cũng là mâu thuẫn của chị Hai Thương (Lê Khánh), Út Lực (Thuận Nguyễn), Hải Âu (Uyển Ân) và Trường (Quốc Trường).

Teaser mở đầu bằng bữa tiệc sinh nhật, nhưng đồng thời cũng là đám giỗ ba mẹ hai chị em Thương - Lực. Thay vì tiếng cười nói rộn rã, thì bốn nhân vật lại chọn cách bắt đầu bằng việc trao cho nhau những ánh mắt dò xét, sau đó không lâu đã dẫn đến tình huống cãi vã căng thẳng. Giữa họ là những mâu thuẫn không thể dung hòa, tạo nên tình huống kịch tính cho phim.

4 nhân vật chính của phim "Chị ngã em nâng".

Các nhân vật dần dần hé lộ nhiều bí mật ẩn sâu dưới mối quan hệ tình yêu, tình chị - em. Nhân vật của Thuận Nguyễn khép lại teaser bằng câu thoại: "Có gì mà chị không cấm", cùng biểu cảm đau khổ, giằng xé, như chất chứa nỗi niềm khó nói. Với anh, cách yêu thương của người chị ruột không chỉ là mong muốn quan tâm em trai, thể hiện trách nhiệm của người chị, mà đây là sự quản lý đến mức độ áp đặt khó chấp nhận - một hình ảnh quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt Nam.

Chỉ gói gọn hơn 1 phút nhưng teaser của "Chị ngã em nâng" đã khiến khán giả hào hứng đón chờ bữa tiệc diễn xuất của 4 diễn viên, với những màn đối đáp không kém phần sâu cay đầy ẩn ý.

Quốc Trường tiết lộ phân cảnh trên bàn tiệc được tập trung quay trong hơn 12 tiếng: "Đây là phân đoạn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ. Nhưng chính áp lực đó đã tạo nên sức mạnh tập thể, cuối cùng chúng tôi đã có được thành quả như mong đợi".

"Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim", đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định. Anh cũng dành nhiều lời khen cho diễn xuất chuyên nghiệp của Lê Khánh. Nữ diễn viên lột tả trọn vẹn nỗi đau đớn tột cùng của nhân vật Thương qua từng ánh mắt, cử chỉ và cả từng giọt nước mắt rơi.

Quốc Trường cảm thấy áp lực trong phân cảnh bữa tiệc.

Dù chưa hợp tác nhiều nhưng Lê Khánh và Thuận Nguyễn luôn có sự tương tác ăn ý. Chia sẻ về bạn diễn, Lê Khánh bày tỏ: "Tôi có cảm tình với Thuận Nguyễn từ trước đó. Với tôi, em ấy dễ thương, chỉn chu, yêu nghề và có trách nhiệm. Vì thế khi biết bản thân sẽ làm chị của Thuận Nguyễn, tôi rất vui mừng. Tôi càng thêm yêu thương em hơn trong hành trình phim".

Thuận Nguyễn chia sẻ anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Lực trong phân cảnh này, vừa là một người em phản đối cách yêu thương của chị, vừa là chàng trai đứng ra bảo vệ bạn gái của mình trước những lời nói khịa, mỉa mai của chị hai.

Trong khi đó, Uyển Ân cần lột tả được sự vô tư hồn nhiên để cân bằng bầu không khí căng thẳng, hỗn độn đang diễn ra trên bàn tiệc. Mỗi người một vai trò một trách nhiệm truyền tải cảm xúc qua diễn xuất, nhưng đồng thời phải kết nối hài hòa với nhau, như chất "keo dính'' thể hiện dụng ý cài cắm tinh tế của đạo diễn Vũ Thành Vinh dành cho cả bốn nhân vật.

Hình ảnh bàn tiệc đám giỗ được sửa soạn hoành tráng với những món ăn quen thuộc miền Tây như: gỏi cuốn rau rừng, nem bưởi, xôi thập cẩm, thịt kho hột vịt, bánh tét, bò tơ Tây Ninh, khổ qua dồn thịt… cũng là chi tiết gợi nhớ đến quê nhà của hai chị em Thương - Lực. Trong văn hoá người Việt, giỗ là một buổi lễ nhằm tưởng nhớ đến những người đã khuất, đồng thời còn là dịp gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình.

Teaser được kể theo tuyến tính, từ từ bóc tách những mâu thuẫn tiềm ẩn trong mối quan hệ tình cảm của 2 cặp đôi Thuận Nguyễn - Uyển Ân và Lê Khánh - Quốc Trường, dẫn dắt cảm xúc của khán giả dần dần bùng nổ theo mạch phim.

Quốc Trường và Lê Khánh trong phân cảnh trên bàn tiệc.

"Chị ngã em nâng" có nội dung kể về hai chị em Thương và Lực, tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 2 đấng sinh thành, từ đó Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để bảo vệ, nuôi dạy em trai Lực. Lớn lên trong điều kiện không đủ đầy, tuy nhiên với bản lĩnh cùng những lời dạy ăn sâu vào tâm thức của cha mẹ dành cho Thương, người chị này đã kiên trì đầy nghị lực để quyết tâm thay đổi cuộc sống. Khi trưởng thành, Thương thành công và mong muốn em trai cũng phải đi theo con đường mà mình đã dọn sẵn. Sự áp đặt đó vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy cả Thương và Lực ngày càng xa nhau, thậm chí đi đến bước đường sinh tử.

Với thông điệp ý nghĩa, bộ phim hy vọng sẽ "chữa lành" những trái tim đang tổn thương, đồng thời là lời nhắc nhở mỗi người yêu thương đúng cách và trân trọng những người bên cạnh mình hơn.

Phim "Chị ngã em nâng" dự kiến khởi chiếu 03.10.2025 tại các rạp trên toàn quốc.

Phân cảnh đối diễn của 4 nhân vật trong phim.

Ảnh, clip: NSX phim cung cấp