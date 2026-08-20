Về già mới hiểu: 3 điều không nên thể hiện trước mặt thông gia

Con cái kết hôn, một mối quan hệ đặc biệt được hình thành: quan hệ thông gia. Các ông bố, bà mẹ hai bên vốn xa lại có mối liên quan thông qua con cái. Từ trước đến nay, quan hệ thông gia luôn được hai gia đình coi trọng, để ý trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử.

Ban đầu, các ông bố bà mẹ khá là giữ ý với bên thông gia. Lễ Tết có dịp thì mang chút quà sang thăm, ngồi uống chén trà rồi chuyện trò dăm ba câu. Có những điều nghĩ trong lòng nhưng vẫn cân nhắc trước khi nói, chỉ mong đôi bên giữ được tình cảm, để con cái cũng không phải khó xử.

Nhưng thông gia vốn là mối quan hệ cần sự chừng mực. Hai bên không nhất thiết phải quá gần gũi, càng không nên can thiệp sâu vào chuyện riêng của nhau. Biết giữ ý, tôn trọng cách sống của mỗi gia đình sẽ giúp cả hai bên dễ xử với nhau hơn.

Giữ sự chừng mực và tôn trọng lẫn nhau là cách để mối quan hệ giữa hai bên thông gia luôn thoải mái, lâu bền. Ảnh mình họa: iStock

3 điều nên tránh nói trước mặt thông gia

1. Đừng cố khoe giàu hoặc than nghèo

Hai bên thông gia gặp nhau, chuyện đáng nói nhất không phải nhà ai rộng hơn, ai có nhiều tiền hơn hay ai nhận lương hưu cao hơn.

Thế nhưng, có người lại luôn sợ mình bị xem thường nên cố tình kể về căn nhà mới mua, món đồ đắt tiền vừa sắm hoặc bóng gió về số tiền mình đang có. Ngược lại, cũng có người thường xuyên than thở thiếu thốn, kể chuyện chi tiêu khó khăn với hy vọng nhận được sự quan tâm hoặc giúp đỡ từ phía thông gia.

Cả hai cách đều dễ khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái.

Chuyện tiền bạc vốn nhạy cảm. Khi hai bên cứ vô tình biến những cuộc gặp gỡ thành dịp so sánh điều kiện kinh tế, sự thân tình ban đầu cũng dễ bị thay thế bởi cảm giác đề phòng.

Người lớn tuổi tinh tế thường không cần chứng minh mình giàu hay nghèo.

Hai bên gặp nhau, hỏi thăm sức khỏe, chuyện con cái, thời tiết, cuộc sống thường ngày; cùng ăn một bữa cơm, uống một chén trà. Những câu chuyện giản dị như vậy đôi khi lại giúp mối quan hệ gần gũi hơn rất nhiều.

Không khoe khoang, không than thở quá mức, cũng không so đo hơn kém. Giữ được sự tự nhiên ấy chính là giữ thể diện cho cả hai gia đình.

2. Đừng liên tục chê trách con mình để làm vừa lòng thông gia

Có những bậc cha mẹ nghĩ rằng trước mặt thông gia, nếu mình thường xuyên nhận lỗi về phía con mình, khen ngợi con dâu hoặc con rể thì đó là cách thể hiện sự khéo léo. Nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Một người mẹ cứ nói con gái mình vụng về, một người cha liên tục kể con trai mình có tính xấu, làm việc này chưa tốt, việc kia còn thiếu sót... nghe qua có thể là khiêm tốn, nhưng nếu nói quá nhiều lại dễ khiến chính con mình tổn thương.

Con cái dù đã trưởng thành vẫn có lòng tự trọng. Đặc biệt trong những cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình, cha mẹ càng không nên lấy khuyết điểm của con mình ra làm câu chuyện mua vui hoặc để chứng tỏ mình "biết điều".

Nếu con có thiếu sót, cha mẹ có thể góp ý khi chỉ có hai người. Còn trước mặt thông gia, điều cần giữ gìn nhất vẫn là sự tôn trọng dành cho con.

Khi con cái mắc lỗi nhỏ trong cuộc sống, thay vì lập tức trách mắng trước mặt mọi người, cha mẹ có thể bình tĩnh xử lý sau. Một lời nhắc riêng đôi khi có tác dụng hơn rất nhiều so với những lời trách móc trước đông người.

Hai bên thông gia đều có con cái cần được yêu thương và bảo vệ. Khi cha mẹ biết giữ thể diện cho con mình, không khí giữa hai gia đình cũng nhẹ nhàng hơn.

3. Đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện riêng của con cái

Đây có lẽ là ranh giới khó giữ nhất.

Con cái đã kết hôn, ra ở riêng và bắt đầu xây dựng gia đình của mình. Từ cách chi tiêu, việc nhà, chăm sóc con cái cho đến những bất đồng giữa hai vợ chồng, phần lớn đều là chuyện riêng của gia đình trẻ.

Cha mẹ có thể góp ý khi con cần, nhưng không nên biến việc góp ý thành can thiệp.

Đến nhà con, không nhất thiết phải kiểm tra tủ lạnh có gì, phòng ngủ thế nào, tiền bạc được sử dụng ra sao. Hai vợ chồng trẻ có bất đồng cũng không nên lập tức gọi điện cho thông gia để phân bua, yêu cầu người kia đứng ra giải quyết.

Bởi chuyện của hai vợ chồng nếu chưa được giải quyết mà có thêm cha mẹ hai bên cùng tham gia, vấn đề nhỏ đôi khi lại thành mâu thuẫn lớn.

Người lớn tuổi khôn ngoan thường hiểu rằng: chuyện của con cái, nếu không thực sự cần thiết, hãy để chúng tự giải quyết.

Khi con cái tranh luận, cha mẹ có thể lắng nghe. Khi con cần một lời khuyên, cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng sau đó, nên trả quyết định về cho chính những người đang sống trong cuộc hôn nhân ấy.

Lùi lại một bước không phải là mặc kệ con cái. Đó là cách tôn trọng cuộc sống riêng của chúng.

Quan hệ thông gia, càng biết giữ khoảng cách càng dễ lâu bền

Thông gia không phải là hai người xa lạ, nhưng cũng không cần phải trở thành một gia đình hoàn toàn giống nhau.

Mỗi bên đều có nếp sống, cách suy nghĩ và hoàn cảnh riêng. Điều quan trọng nhất là tôn trọng nhau và không làm khó cuộc sống của các con.

Không cần khoe điều kiện kinh tế. Không cần than thở để nhận sự thương cảm. Không cần chê con mình trước mặt thông gia. Càng không nên vì một mâu thuẫn nhỏ của con cái mà lập tức bước vào cuộc.

Cha mẹ càng biết giữ giới hạn, con cái càng có không gian để xây dựng gia đình riêng.

Đến tuổi nghỉ ngơi, thay vì dành quá nhiều thời gian để theo dõi chuyện của con, mỗi người nên có cuộc sống của mình: chăm sóc sức khỏe, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, đi bộ, làm những việc mình yêu thích.

Khi hai bên thông gia gặp nhau, cùng uống chén trà, hỏi thăm sức khỏe, nói vài câu chuyện vui rồi ai trở về nhà nấy, không nhất thiết phải quá gần gũi nhưng vẫn giữ được sự quý trọng.

Đó có lẽ mới là trạng thái dễ chịu nhất của một mối quan hệ thông gia: không lạnh nhạt, không can thiệp; có tình cảm nhưng vẫn có ranh giới.

Con cái đã trưởng thành, điều cha mẹ cần học đôi khi không phải là cách chăm sóc chúng nhiều hơn, mà là biết lúc nào nên bước tới và lúc nào nên lùi lại.

Trong mối quan hệ đặc biệt này, khi bạn giữ được khoảng cách vừa đủ với thông gia, cũng chính là bạn đang giữ cho con cái một khoảng trời bình yên để xây dựng mái ấm của riêng mình.

