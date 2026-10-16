Vì sao tháng 11/2026 trở thành mốc thời gian đáng chú ý với máy bay MH370?

Hé lộ manh mối mới về MH370 sau cú ngoặt định mệnh khiến cả máy bay biến mất: Cơ hội tìm kiếm còn hy vọng? GĐXH - Một tín hiệu điện thoại được ghi nhận gần đảo Penang, Malaysia,= vào đêm chuyến bay MH370 mất tích từng làm dấy lên nhiều câu hỏi về hành trình cuối cùng của chiếc Boeing 777 chở 239 người.

Tháng 11/2026 trở thành mốc thời gian đáng chú ý với máy bay MH370

Máy bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014 khi đang chở 239 người từ Malaysia đến Trung Quốc. (Ảnh: minh họa)

Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới dịch từ hãng thông tấn Bernama, ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook thông báo chính phủ nước này đã quyết định gia hạn hợp đồng với công ty thăm dò đáy biển Ocean Infinity để tiếp tục tìm kiếm MH370.

Quyết định được Nội các Malaysia thông qua ngày 26/6, với thời hạn gia hạn kéo dài 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Điều đáng chú ý là các phương tiện chủ lực phục vụ hoạt động tìm kiếm không thể lập tức quay trở lại khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Nguyên nhân xuất phát từ những cam kết thương mại mới của Ocean Infinity, khiến công ty phải tạm thời điều chuyển các phương tiện và thiết bị sang những địa điểm khác.

Theo Bộ trưởng Anthony Loke, việc bố trí lại các phương tiện tìm kiếm được lên kế hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Đây cũng là giai đoạn điều kiện biển được kỳ vọng tương đối thuận lợi, giúp hoạt động khảo sát dưới nước diễn ra an toàn và hiệu quả hơn.

Như vậy, tháng 11/2026 đánh dấu thời điểm sớm nhất trong khoảng thời gian dự kiến để Ocean Infinity bố trí lại phương tiện phục vụ chiến dịch. Tuy nhiên, phía Malaysia chưa xác nhận ngày cụ thể các hoạt động tìm kiếm MH370 sẽ được nối lại.

Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là quy mô khu vực còn phải khảo sát. Theo thông báo của Bộ Giao thông Malaysia, Ocean Infinity vẫn cần hoàn thành việc tìm kiếm tại khoảng 7.428,54 km² đáy biển thuộc khu vực đã được xác định trong hợp đồng.

Trước đó, ngày 25/3/2025, Malaysia đã ký thỏa thuận với Ocean Infinity để triển khai chiến dịch tìm kiếm tại một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương. Đây là khu vực được lựa chọn dựa trên những phân tích và dữ liệu liên quan đến hành trình cuối cùng của chiếc Boeing 777.

Đặc biệt, hợp đồng tiếp tục áp dụng nguyên tắc chỉ thanh toán khi tìm thấy máy bay. Nếu xác định được vị trí xác MH370 theo các điều kiện đã thỏa thuận, Ocean Infinity sẽ được nhận 70 triệu USD. Ngược lại, nếu không tìm thấy, chính phủ Malaysia không phải thanh toán khoản phí này.

Theo ông Anthony Loke, quyết định gia hạn hợp đồng thể hiện cam kết của Malaysia trong việc tiếp tục tìm kiếm lời giải cho các gia đình có người thân mất tích trên chuyến bay.

Đây cũng là lý do diễn biến vào những tháng cuối năm 2026 được quan tâm, bởi nó có thể đánh dấu sự tiếp nối của một trong những cuộc tìm kiếm máy bay kéo dài và phức tạp nhất lịch sử hàng không.

MH370 vẫn là bí ẩn sau hơn 12 năm

Theo Tạp chí công nghệ Techz, đến tháng 10/2026, nguyên nhân thực sự khiến MH370 mất tích vẫn chưa được xác định. Vị trí phần thân chính của máy bay và các hộp đen vẫn chưa được tìm thấy.

Trong nỗ lực tiếp tục tìm kiếm, Malaysia đã quyết định gia hạn hợp đồng với công ty Ocean Infinity thêm 12 tháng, đến ngày 30/6/2027.

Theo thông báo ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke, các phương tiện tìm kiếm dự kiến trở lại hoạt động trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, nhằm tiếp tục khảo sát khu vực đáy biển còn lại rộng hơn 7.400 km².

Dù giả thuyết liên quan đến lô hàng măng cụt và pin lithium-ion chưa được chứng minh, quá trình xác minh cho thấy các nhà điều tra đã phải xem xét nhiều khả năng, từ hồ sơ vận chuyển, nguồn gốc hàng hóa đến những tương tác vật lý có thể xảy ra trên máy bay.

Sau hơn 12 năm, khi vị trí máy bay và nguyên nhân mất tích vẫn chưa có lời giải cuối cùng, MH370 tiếp tục là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất lịch sử hàng không.