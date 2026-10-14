Hé lộ manh mối mới về MH370 sau cú ngoặt định mệnh khiến cả máy bay biến mất: Cơ hội tìm kiếm còn hy vọng?

Xuất hiện 2 tín hiệu bất thường trước khi máy bay MH370 biến mất hé lộ manh mối quan trọng GĐXH - Hai tín hiệu vệ tinh cuối cùng của MH370, cách nhau chỉ 8 giây, cung cấp manh mối quan trọng về chuyển động của máy bay trước khi biến mất.

Hé lộ manh mối mới về MH370 sau cú ngoặt định mệnh khiến cả máy bay biến mất

Tín hiệu điện thoại được ghi nhận gần Penang là một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ điều tra,

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam hàng ngày, theo báo cáo điều tra an toàn do nhóm điều tra MH370 của Malaysia công bố, một trạm phát sóng di động tại Bandar Baru Farlim, Penang, ghi nhận tín hiệu từ điện thoại vào lúc 1 giờ 52 phút 27 giây ngày 8/3/2014, theo giờ địa phương.

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sau đó xác nhận số điện thoại phát ra tín hiệu được đăng ký dưới tên cơ phó Fariq Abdul Hamid.

Chi tiết này thu hút sự chú ý bởi nó xuất hiện trong giai đoạn MH370 đã bất ngờ đổi hướng, quay trở lại qua bán đảo Malaysia và bay qua khu vực phía nam Penang. Khi đó, máy bay vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của radar quân sự trước khi tiếp tục hành trình về phía tây bắc.

Tuy nhiên, báo cáo điều tra nhấn mạnh tín hiệu được ghi nhận không đi kèm bất kỳ hoạt động liên lạc nào. Dữ liệu chỉ cho thấy điện thoại đang bật tại thời điểm đó, chứ không chứng minh thiết bị đã thực hiện cuộc gọi hoặc người sở hữu cố gắng liên lạc với bất kỳ ai.

Để tìm hiểu liệu điện thoại di động có thể kết nối với mạng mặt đất khi máy bay đang bay hay không, các nhà điều tra đã tổ chức một chuyến bay thử bằng máy bay King Air 350 qua khu vực liên quan, vào khoảng thời gian tương ứng.

Thử nghiệm bắt đầu ở độ cao 24.000 feet, tương đương khoảng 7.315 m, sau đó máy bay giảm dần độ cao. Ba mẫu điện thoại khác nhau được sử dụng để kiểm tra khả năng kết nối với mạng di động trong những điều kiện này.

Kết quả cho thấy việc duy trì kết nối cuộc gọi ở độ cao trên 8.000 feet, tương đương khoảng 2.440 m, gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, một mẫu điện thoại vẫn có thể thực hiện cuộc gọi ở độ cao 20.000 feet, tương đương khoảng 6.096 m.

Kết quả này cho thấy điện thoại di động không nhất thiết mất hoàn toàn khả năng kết nối khi ở trên máy bay. Tuy nhiên, khả năng bắt sóng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm độ cao, tốc độ và đường bay của máy bay, loại thiết bị, vị trí các trạm phát sóng cũng như điều kiện môi trường tại thời điểm thử nghiệm.

Các chuyên gia viễn thông cảnh báo không thể sử dụng kết quả thử nghiệm để đưa ra kết luận chắc chắn về MH370. Điều kiện thực tế của chuyến bay mất tích có thể khác biệt đáng kể so với chuyến bay thử, do đó chưa thể xác định chính xác cách thức điện thoại phát ra tín hiệu vào đêm xảy ra sự việc.

Tín hiệu điện thoại được ghi nhận gần Penang là một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ điều tra, bởi nó xuất hiện khi MH370 đã đi chệch khỏi hành trình dự kiến. Tuy nhiên, dữ liệu này không cho biết ai đã sử dụng điện thoại, liệu có ai chủ động thao tác với thiết bị hay tín hiệu phát sinh đơn thuần do điện thoại đang bật.

Quan trọng hơn, chưa có bằng chứng cho thấy cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố gắng gọi điện hoặc gửi thông điệp từ máy bay. Tín hiệu cũng không đủ để xác định nguyên nhân khiến MH370 đổi hướng, cũng như những gì diễn ra trong buồng lái ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

Công cuộc tìm kiếm máy bay MH370 có còn hy vọng?

MH370 vẫn tiếp tục được tìm kiếm

Thông tin trên Tạp chí Phụ nữ mới dịch từ Ocean Infinity, hơn 12 năm kể từ khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar, vị trí chính xác của chiếc Boeing 777 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không thế giới. Dù nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, phần thân chính của máy bay vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, những diễn biến mới trong năm 2026 cho thấy nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích cùng 239 người vẫn chưa kết thúc.

Theo hãng thông tấn Bernama, ngày 29/6/2026, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook thông báo chính phủ nước này đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity, công ty chuyên thăm dò và khảo sát đáy biển, để tiếp tục tìm kiếm MH370 tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương.

Quyết định được Nội các Malaysia thông qua ngày 26/6, với thời hạn gia hạn kéo dài 12 tháng, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Đáng chú ý, thỏa thuận tiếp tục duy trì nguyên tắc chỉ thanh toán khi tìm thấy máy bay. Theo đó, Ocean Infinity có thể nhận khoản tiền lên tới 70 triệu USD nếu xác định được vị trí xác chiếc Boeing 777. Ngược lại, nếu cuộc tìm kiếm không đạt kết quả, chính phủ Malaysia sẽ không phải trả khoản phí này.

Điều khoản đặc biệt trên được giữ nguyên từ hợp đồng ký ngày 25/3/2025. Thỏa thuận ban đầu cho phép Ocean Infinity tìm kiếm tại một khu vực mới rộng khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương, nơi được đánh giá có khả năng liên quan đến vị trí cuối cùng của MH370.

Theo Bộ Giao thông Malaysia, quyết định gia hạn nhằm tạo điều kiện để công ty hoàn thành việc khảo sát phần diện tích còn lại, khoảng 7.428,54 km².

Một chi tiết đáng chú ý là các phương tiện chủ lực phục vụ cuộc tìm kiếm phải tạm thời được điều chuyển để thực hiện những hợp đồng thương mại khác của Ocean Infinity.

Do đó, việc bố trí lại phương tiện và tiếp tục hoạt động tìm kiếm được lên kế hoạch trong khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, khi điều kiện biển được kỳ vọng thuận lợi hơn cho các hoạt động khảo sát dưới nước.

Bộ trưởng Anthony Loke cho biết việc gia hạn hợp đồng thể hiện cam kết của chính phủ Malaysia trong việc tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho gia đình những người có mặt trên chuyến bay mất tích.

Quyết định này cũng mở ra cơ hội để các phương tiện khảo sát hiện đại tiếp cận những khu vực đáy biển chưa được kiểm tra đầy đủ trong chiến dịch gần nhất.