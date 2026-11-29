Mới đây, hai chú cá heo màu hồng quý hiếm được báo cáo là đã được nhìn thấy đang bơi gần bãi biển Qantab ở Muscat, Oman, thu hút sự chú ý của người đi biển, những người yêu thích động vật hoang dã và các nhà quan sát sinh vật biển. Cuộc chạm trán hiếm hoi này đã khơi dậy sự tò mò về loài cá heo cũng như các lý do khoa học đằng sau màu sắc đặc biệt của chúng.

Cộng đồng mạng đã vô cùng ngạc nhiên khi đoạn video xuất hiện trên mạng, dấy lên nhiều câu hỏi về loài cá heo chính xác trong clip.

2 chú cá heo hồng ở biển Oman

Màu sắc hồng đã được biết đến ở một số loài cá heo nhất định, mặc dù cường độ màu sắc sẽ thay đổi tùy theo cá thể. Cá heo sông Amazon, thường được gọi là "boto", là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất. Theo tờ Indian Express, loài cá heo nước ngọt này có nguồn gốc từ hệ thống sông Amazon và Orinoco ở Nam Mỹ, có thể phát triển sắc hồng đặc trưng khi trưởng thành.

Một loài khác cũng có thể xuất hiện màu hồng nhạt là cá heo lưng gù Ấn Độ Thái Bình Dương, một loài động vật vú biển ven bờ được tìm thấy ở các khu vực thuộc Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương. Những chú cá heo này thường có màu xám khi còn nhỏ và có thể trở nên nhạt màu hơn hoặc xuất hiện các tông màu hồng khi lớn lên.

Các chuyên gia lưu ý rằng có nhiều yếu tố có thể dẫn đến màu da bất thường ở cá heo. Sự biến đổi sắc tố tự nhiên, các thay đổi do tuổi tác và các mạch máu nằm gần bề mặt da đều có thể ảnh hưởng đến diện mạo của chúng.

Màu hồng vốn được biết đến ở một số loài cá heo, mặc dù độ đậm nhạt sẽ khác nhau tùy theo từng cá thể.(Nguồn ảnh: Wikimedia Commons)

Các tình trạng như bạch tạng (albinism) và giảm sắc tố (leucism) cũng có thể dẫn đến việc giảm sắc tố da, mặc dù đây là những tình trạng khác nhau và không thể chẩn đoán chỉ qua màu sắc bên ngoài. Điều kiện ánh sáng và góc nhìn cũng có thể ảnh hưởng đến cách màu sắc của con vật hiển thị.

Mặc dù có nhiều suy đoán về danh tính của nó, chú cá heo được nhìn thấy gần Muscat không thể được phân loại một cách chắc chắn chỉ dựa trên màu sắc. Việc quan sát khoa học và đánh giá của chuyên gia là cần thiết để xác định chính xác loài, cũng như quyết định xem diện mạo của nó phản ánh màu sắc tự nhiên hay một tình trạng biến đổi sắc tố bất thường.

Sự xuất hiện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã biển và quan sát cá heo một cách có trách nhiệm. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên giữ khoảng cách an toàn, tránh chạm vào, cho ăn hoặc đuổi theo các con vật, đồng thời đảm bảo tàu thuyền không cản trở chuyển động của chúng. Những sự việc nhìn thấy bất thường nên được báo cáo cho các cơ quan quản lý động vật hoang dã địa phương để hỗ trợ công tác tài liệu hóa và nghiên cứu khoa học.

Nguồn: NDTV