Đóng cửa khi ngủ vào ban đêm, lợi ích về an toàn mà ít người để ý

Lý do bạn nên đóng cửa khi đi ngủ

Theo VOV, nếu sống trong một khu vực khá ồn ào, gần đường, gần chợ, gần bến xe luôn tấp nập, bạn sẽ rất khó có một giấc ngủ sâu. Việc đóng cửa lúc này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, ngay cả khi bạn không quen với nó.

Ngoài ra, việc đóng cửa cũng sẽ ngăn những tiếng ồn ào khi trong nhà có ai đó tỉnh giấc và hoạt động vào ban đêm như ăn uống, xem tivi...

Mặt khác, cố thủ trong một căn phòng được khóa cửa kín sẽ giúp bạn an toàn hơn khi phát hiện ra có ai đó đột nhập vào trong nhà mình. Bạn sẽ có thêm thời gian để chờ cảnh sát đến cứu mình.

Thông tin trên VTC News, nếu bạn để cửa phòng ngủ mở khi đi ngủ, trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra, đám cháy có thể lan vào phòng của bạn nhanh chóng. Cánh cửa đóng sẽ giúp bạn có thêm thời gian để hành động và cứu hộ. Cánh cửa giúp giữ nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiều so với nhiệt độ đám cháy bên ngoài. Ngoài ra, khói độc sẽ không dễ dàng lan vào phòng bạn, nếu bạn chặn các khe cửa đúng cách.

Cũng theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, việc đóng cửa phòng ngủ được các chuyên gia an toàn phòng cháy đánh giá là một thói quen tốt, bởi cánh cửa đóng kín có thể làm chậm đáng kể tốc độ lan của khói độc và lửa, giúp giảm nguy cơ ngạt khói – nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các vụ cháy nhà ở.

Nếu sống trong một khu vực khá ồn ào, gần đường, gần chợ, gần bến xe luôn tấp nập, bạn sẽ rất khó có một giấc ngủ sâu. Việc đóng cửa lúc này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, ngay cả khi bạn không quen với nó.

Nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy, trong cùng một vụ cháy, phòng ngủ có cửa đóng thường duy trì được nhiệt độ thấp hơn, nồng độ khói ít hơn và cho người bên trong thêm thời gian quý giá để tỉnh dậy, tìm lối thoát hoặc chờ được cứu hộ, điều mà phòng mở cửa khó có thể đảm bảo.

Bên cạnh đó, đóng cửa khi ngủ cũng giúp hạn chế các rủi ro từ bên ngoài như côn trùng độc, thú nuôi đi lại gây giật mình giữa đêm, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, những đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý nếu giấc ngủ bị gián đoạn liên tục.

Trường hợp nào không nên đóng kín cửa phòng ngủ vào ban đêm?

Dù đóng cửa khi ngủ mang lại nhiều lợi ích, vẫn có những trường hợp bạn không nên đóng kín hoàn toàn, chẳng hạn như nhà có người lớn tuổi cần được theo dõi sức khỏe, gia đình có trẻ nhỏ ngủ riêng phòng, hoặc không gian sống quá chật hẹp, thiếu cửa sổ, thông gió kém.

Dù đóng cửa khi ngủ mang lại nhiều lợi ích, vẫn có những trường hợp bạn không nên đóng kín hoàn toàn.

Trong những tình huống này, việc mở hé cửa giúp các thành viên dễ quan sát, hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, đồng thời cải thiện lưu thông không khí.

Ngoài ra, nếu bạn sống trong khu vực có khí hậu mát mẻ, yên tĩnh, ít côn trùng và không bật điều hòa, việc mở cửa phòng ngủ vào ban đêm cũng không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể, miễn là đảm bảo an toàn chung cho ngôi nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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