Kiểu nhà khuyết góc hình chữ L có tốt không?

Quan niệm về đất hình chữ L

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, đất hình chữ L có đặc điểm là chiều ngang hẹp, bị khuyết góc và gấp khúc. Do đó gây ra tình trạng ẩm thấp và thiếu sinh khí cho ngôi nhà. Điều này là do không khí rất khó lưu thông, khí ẩm lại hay tích tụ trong nhà.

Mảnh đất này khuyết góc rất lớn lại có hình dạng tựa như một con dao bén. Chính vì vậy, nó được cho là sẽ mang đến nhiều vận xui rủi cho các thành viên. Đặc biệt, khu vực "lưỡi dao" gây ra sát khí, là điều hết sức kiêng kỵ theo các quan niệm phong thủy.

Nhà chữ L tốt hay xấu?

Trả lời VTC News, Chuyên gia Phong thủy - Kiến trúc sư Phạm Cương giải đáp những thắc mắc về nhà chữ L.

Thông thường nhà chữ L được các thầy phong thủy khuyên không nên chọn, chọn những ngôi nhà vuông vắn, nhà hình chữ nhật. Về mặt Bát trạch khi phân cung giữa những ngôi nhà, phân theo 8 cung bát quái là 8 mặt đời sống con người: cung tài lộc, cung danh tiếng, cung hôn nhân, cung con cái, cung quý nhân, cung công danh sự nghiệp, cung tri thức học hành, cung gia đình sức khỏe.

Không thể phủ nhận nhà hình chữ L mang lại giải pháp không gian linh hoạt và đón gió tự nhiên rất tốt.

Ngôi nhà hình chữ L đôi khi sẽ khuyết 1 cung, hoặc có những ngôi nhà sẽ khuyết 2,3 cung. Ngôi nhà khuyết cung nào sẽ ảnh hưởng đến mặt đó, như khuyết cung tài lộc sẽ ảnh hưởng đến làm ăn, khuyết cung tây bắc, quẻ Càn thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, danh tiếng.

Chuyên gia Phạm Cương cũng cho biết, xét bố cục phong thủy, theo tứ thần sa cách cục thì xét về Thanh Long và Bạch Hổ. Thanh long chủ về đàn ông, chủ về lý luận học hành, tính toán. Bạch Hổ thì chủ về nữ, chủ về hiệu quả, sự hành động, sự bột phát. Có ngôi nhà đưa lên Thanh Long thì nhìn thấy nhưng Bạch Hổ thì kém hơn, sẽ ảnh hưởng về mặt nào đấy các cung.

Tuy nhiên không phải ngôi nhà nào hình chữ L cũng không tốt, hay thất bại. Trong phong thủy và đời sống nói chung, không phải cứ tốt là dùng được, xấu là vứt bỏ đi. "Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy" con người ta sống có số có mệnh.

Nhà chữ L ở nông thôn và thành thị sẽ khác nhau, nhà chữ L ở Việt Nam sẽ khác ở Châu Âu và Châu Mỹ, không phải lúc nào nhà chữ L cũng xấu.

Giải pháp hóa giải phong thủy cho nhà hình chữ L

Thông tin trên VTV, nếu xét về mặt phong thủy, dù nhà hình chữ L có thể gây ra một số bất lợi, nhưng vẫn hoàn toàn có thể hóa giải bằng những biện pháp đơn giản.

Nhà chữ L ở nông thôn và thành thị sẽ khác nhau, nhà chữ L ở Việt Nam sẽ khác ở Châu Âu và Châu Mỹ, không phải lúc nào nhà chữ L cũng xấu.

Ví dụ, gia chủ có thể bố trí cây xanh hoặc tiểu cảnh ở phần khuyết góc để giúp cân bằng năng lượng. Ngoài ra, việc bố trí đèn sáng hoặc làm vách ngăn khéo léo cũng có thể giúp giảm thiểu tác động xấu từ phần khuyết.

Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định xây dựng, gia chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố phong thủy, hướng nhà và tư vấn từ chuyên gia để đảm bảo ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn an toàn, may mắn và vượng khí cho tất cả các thành viên trong gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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