Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ điều trị khối u

Sau vụ 7 trẻ bị xâm hại ở Đà Lạt: Bộ Y tế đề nghị thanh tra toàn bộ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

Lần đầu tiên điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao tại Việt Nam

Chiều 12/4, Hội nghị giới thiệu kỹ thuật mới US – HIFU ‘Điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm’ đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong bối cảnh nền y học thế giới đang có những bước tiến vượt bậc, việc nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, thân thiện với người bệnh là xu hướng tất yếu, đồng thời cũng là yêu cầu cấp thiết trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tháng 12/2024, Bộ Y tế chính thức phê duyệt cho Bệnh viện Phụ sản Thiện An triển khai điều trị các khối u bằng kỹ thuật US-HIFU. Kỹ thuật sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của hình ảnh siêu âm để tiêu diệt khối u mà không cần dao mổ, không gây mê sâu, không mất máu và không để lại sẹo. Đây là bước đột phá trong y học hiện đại, mang lại giải pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho các bệnh lý như: u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, tuyến cơ tử cung, u vú lành tính, ung thư gan và nhiều loại khối u khác tại gan, thận, tụy, mô mềm, xương…

Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới tại Việt Nam như kỹ thuật US-HIFU là một bước tiến mới, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ y bác sĩ trong tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để phục vụ cho y tế nước nhà.

Điều này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam gia tăng tuổi thọ trung bình, mô hình bệnh tật cũng đang có sự thay đổi, trong đó tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là bệnh ung thư và các khối u đang ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Việc áp dụng phương pháp tiên tiến góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Thức trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh, với ngành Y tế, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của ngành. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh, các nhà khoa học, đội ngũ y bác sĩ tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các mô hình y tế thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng kỹ thuật này trong thực tiễn tại Việt Nam, làm cơ sở đề xuất mở rộng triển khai rộng rãi. Đồng thời, Vụ Bảo hiểm Y tế cũng được giao nghiên cứu, đánh giá chi phí - hiệu quả trên phương diện kinh tế y tế, từ đó xem xét, đề xuất việc bổ sung các kỹ thuật mới, phương pháp mới vào danh mục dịch vụ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, tạo điều kiện để nhiều người bệnh có thể tiếp cận và thụ hưởng các kỹ thuật, phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại với hiệu quả cao.

Người bệnh hưởng lợi nhờ điều trị không xâm lấn

Từ tháng 11/2024 đến 03/2025, đã có hơn 100 ca điều trị thành công với ứng dụng kỹ thuật US – HIFU, trong đó có 55 ca u xơ tử cung, 41 ca bệnh tuyến cơ tử cung, 2 ca lạc nội mạc tử cung tại thành bụng, 1 ca u xơ vú, 1 ca ung thư gan. Mỗi trường hợp chỉ cần sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao 1 lần, dưới hướng dẫn của máy siêu âm, với thời gian khoảng từ 1- 2 giờ. Kết quả tái khám sau một tháng của nhiều bệnh nhân cho thấy, thể tích khối u giảm rõ rệt tới hơn 60% đối với u xơ tử cung và hơn 80% đối với bệnh tuyến cơ tử cung.

Mắc đa u xơ tử cung, chị Phạm Thị H.T. (29 tuổi) đã khiến chị sảy thai và khó thụ thai trở lại. Với kỹ thuật US-HIFU, chỉ chưa đầy một ngày sau điều trị, chị đã có thể đi lại và sinh hoạt như bình thường. Sau 1 tháng tái khám, khối u xơ gần 5cm đã giảm kích thước còn 2cm, mang lại cơ hội làm mẹ cho chị.

Nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công các khối u với ứng dụng kỹ thuật US – HIFU

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thiện An cho biết: "US-HIFU cho phép bảo tồn toàn vẹn tử cung và chức năng sinh sản của người phụ nữ. So với phẫu thuật mổ mở trước đây hay mổ nội soi thì tử cung cũng đều phải bị rạch. Sau khi lấy khối u, mặc dù có khâu lại đi nữa thì cơ tử cung cũng bị yếu. Một số trường hợp khi có thai, tử cung to lên thì vị trí mổ đấy bị vỡ - hay chúng ta nói là bị vỡ tử cung. Trên thế giới, đã có hàng vạn ca mang thai, sinh nở thành công sau điều trị nhưng chưa gặp một trường hợp nào bị vỡ tử cung sau khi điều trị u xơ tử cung bằng US - HIFU".

GS.TS Nguyễn Viết Tiến chia sẻ hiệu quả điều trị của kỹ thuật mới US - HIFU . Ảnh PT

US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng đầu dò của hệ thống để chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng âm thanh, đưa năng lượng âm thanh chuyển hóa thành nhiệt năng, vận dụng tính có thể xuyên thấu và hội tụ của sóng siêu âm để chiếu tập trung trực tiếp lên các mô mục tiêu trong cơ thể.

Nhiệt độ ở vùng hội tụ sinh học sẽ ngay lập tức tăng cao đến 100 độ C, từ đó gây biến tính protein và làm mô mục tiêu hoại tử đông không hồi phục, phá vỡ nguồn cung cấp máu cho tế bào mang mầm bệnh. Phần mô mục tiêu bị "chết đi" từ đó đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Khối u sẽ tự tiêu theo thời gian.