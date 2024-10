Vĩnh Phúc: Hàng loạt 'shipper' bị xử lý do vi phạm giao thông

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên có hàng trăm người hành nghề "shipper" chuyên nghiệp làm cho các công ty chuyển phát hoặc các nhà hàng, quán ăn..., mỗi khi đi giao hàng họ sẵn sàng vượt đèn đỏ, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, hay vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại. Đặc biệt xe mô tô của được thiết kế gắn kèm các túi cồng kềnh và che hết biển số nên họ không ngại vi phạm, không ngại vượt đèn đỏ kể cả khi có camera phạt nguội, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và bức xúc cho nhân dân.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông của các "shipper" trên địa bàn.

Lực lượng CSGT kiểm tra những người hành nghề shipper chuyên nghiệp có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Lực lượng chức năng đã tăng cường sử dụng camera để ghi hình lại các hành vi vi phạm; sử dụng hệ thống camera an ninh trên địa bàn để phát hiện vi phạm, tập trung xử lý các hành vi như: Chạy quá tốc độ, lạng lách, vượt sai quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, chở hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy,…

Bên cạnh đó, Công an thành phố Vĩnh Yên đã kết hợp thông qua hệ thống camera giám sát phạt "nguội" và tuần tra kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng trong ngày 29/10/2024, qua công tác tuần tra kiểm soát đã lập biên bản xử lý đối với 05 trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Nhiều trường hợp shipper vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bị xử lý.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Vĩnh Yên cũng đề nghị người dân trong quá trình tham gia giao thông nếu phát hiện, ghi nhận được thông tin, hình ảnh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông của các shipper, nhân viên giao hàng thì cung cấp ngay thông tin, hình ảnh, video đến công an nơi gần nhất để xác minh, giải quyết kịp thời.

