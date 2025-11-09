Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố
Liên quan đến một vụ ẩu đả, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả.
Ngày 8/11, Công an xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả nhau bằng vỏ chai bia.
Trước đó, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.T (SN 1983, trú xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về việc con trai của mình là T.T.Đ. (SN 2006) bị một nhóm thanh thiếu niên chưa rõ lai lịch dùng vỏ chai bia ném trúng vùng mắt, gây thương tích.
Quá trình điều tra, Công an xã Cam Lộ xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên.
Trong đó, nhóm thứ nhất gồm 23 thanh thiếu niên ở các phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) liên kết với nhóm 8 thanh thiếu niên ở các xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị). Nhóm thứ 2 gồm 13 thanh thiếu niên trú ở xã Cam Lộ, trong đó có T.T.Đ - con của bà N.T.T.T.
Rạng sáng 28/6/2025, các đối tượng đã tụ tập, mang theo hung khí đánh nhau, gây hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự. Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố 38 bị can về các tội liên quan, với sự tham gia hỗ trợ điều tra của Công an xã Cam Lộ.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can 13/14 đối tượng trú tại xã Cam Lộ về tội “ Gây rối trật tự công cộng ” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng bị bắt tạm giam là Đào Thế Trường (SN 2005) và Phạm Anh Tuấn (SN 2006), cùng trú xã Cam Lộ.
Nhóm còn lại, gồm 25/31 đối tượng ở các địa phương khác (phường Đông Hà, Nam Đông Hà, xã Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng) bị khởi tố về các tội “ Cố ý gây thương tích ” theo khoản 2, Điều 134 và “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong số này, 6 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Phạm Văn Anh (SN 2008), trú xã Gio Linh), Trần Huỳnh Bảo Nam (SN 2008), trú phường Nam Đông Hà); Đoàn Minh Hiếu (SN 2007), Lê Hồ Anh Khoa (SN 2008), Nguyễn Văn Quang Thịnh (SN 2007), Trần Quốc Pháp (SN 2006) đều trú tại phường Đông Hà. Các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 2008, trú phường Đông Hà) và Lê Minh Vũ (SN 2006, trú xã Gio Linh) trước đó đã từng tham gia vụ gây rối ở địa phương khác và đã bị khởi tố. Bên cạnh 38 đối tượng bị khởi tố, còn 7 trường hợp chưa đủ 16 tuổi, Công an xã Cam Lộ đã lập hồ sơ xử lý hành chính.
Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạmPháp luật - 20 phút trước
Từ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.
Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trựcPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.
Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng HườngPháp luật - 18 giờ trước
Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại.
Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồnPháp luật - 2 ngày trước
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.
Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.
'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảoPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.
Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lờiPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồngPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.