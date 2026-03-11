Mới nhất
Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án

Thứ tư, 14:44 11/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Thuê xe ôtô tự lái đi cướp 5 thùng bia, Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Tân Phước 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành tạm giữ đối tượng Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 9/3/2026, Công an xã Tân Phước 1 tiếp nhận tin báo của anh Phùng Ngọc Cường (SN 1986, ngụ ấp Tân Phát, Tân Phước 1) về việc có người điện thoại đến tiệm tạp hóa của gia đình anh đặt mua 05 thùng bia. Khi giao bia đến điểm hẹn và để lên xe ôtô thì đối tượng điều khiển xe tẩu thoát, không trả tiền.

Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án - Ảnh 1.

Đoàn Bảo Lộc tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Đồng Tháp

Công an xã tiến hành xác minh, xác định đối tượng điều khiển xe ôtô là Đoàn Bảo Lộc nên tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lộc khai nhận vào ngày 9/3/2026 đã thuê xe ôtô tự lái và thực hiện hành vi cướp giật bia, sau đó đem bán tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh được số tiền 1.650.000đ tiêu xài cá nhân.

Công an xã Tân Phước 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý Đoàn Bảo Lộc theo quy định pháp luật.

Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tác

Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tác

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” để điều tra hành vi manh động của một nhóm thanh thiếu niên lạng lách và lao xe trực diện vào lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Trà Lý.

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý Yên

Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý Yên

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra cơ sở sản xuất tại xã Ý Yên (Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 chai dấm thành phẩm cùng khoảng 1,5 tấn axit axetic không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở đã bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai

Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Giả danh luật sư để nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú Thọ

Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú Thọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.

'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồng

'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Ngọc Long (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng

Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng giả danh chị T. nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông kéo lê cô gái trên đường tại xã An Thành (Hải Phòng) gây xôn xao dư luận trên mạng ngày 8/3.

'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồng

'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Pháp luật

Danh tính thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3 gây xôn xao dư luận

Pháp luật
Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng

Pháp luật

Đừng vội chuyển tiền khi nhận tin nhắn Messenger: Bài học từ vụ lừa đảo 30 triệu đồng

Pháp luật
Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên Quang

Pháp luật

Thực hư thông tin CSGT dùng xe công vụ 'chặn đường' để dừng phương tiện vi phạm ở Tuyên Quang

Pháp luật
Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Pháp luật

Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Pháp luật

