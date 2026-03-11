Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án
GĐXH - Thuê xe ôtô tự lái đi cướp 5 thùng bia, Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Tân Phước 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành tạm giữ đối tượng Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 9/3/2026, Công an xã Tân Phước 1 tiếp nhận tin báo của anh Phùng Ngọc Cường (SN 1986, ngụ ấp Tân Phát, Tân Phước 1) về việc có người điện thoại đến tiệm tạp hóa của gia đình anh đặt mua 05 thùng bia. Khi giao bia đến điểm hẹn và để lên xe ôtô thì đối tượng điều khiển xe tẩu thoát, không trả tiền.
Công an xã tiến hành xác minh, xác định đối tượng điều khiển xe ôtô là Đoàn Bảo Lộc nên tiến hành triệu tập làm việc.
Tại cơ quan Công an, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lộc khai nhận vào ngày 9/3/2026 đã thuê xe ôtô tự lái và thực hiện hành vi cướp giật bia, sau đó đem bán tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh được số tiền 1.650.000đ tiêu xài cá nhân.
Công an xã Tân Phước 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý Đoàn Bảo Lộc theo quy định pháp luật.
