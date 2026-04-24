Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết
Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.
Ngày 24-4, tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Cao Sơn (SN 2000, trú thôn Điềm He 2, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Giết người".
Trước đó, vào tối ngày 15-4, Lương Cao Sơn cùng nhóm bạn đến quán Beer Mọ Tề, thôn Bản Làn, xã Điềm He) uống bia. Cùng thời điểm, anh H.V.T. (SN 2006, trú tại thôn Bản Làn, xã Điềm He) và một nam thanh niên khác cũng có mặt tại đây uống bia. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh T. sang bàn Sơn giao lưu.
Trong lúc nói chuyện, mâu thuẫn bùng phát, Sơn cho rằng mình không được tôn trọng nên rút con dao gấp mang theo đâm vào vùng ngực trái anh T..
Nạn nhân chạy ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt, không để nghi phạm tẩu thoát. Chỉ sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, truy bắt và khống chế Lương Cao Sơn khi người này đang lẩn trốn tại nhà riêng.
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.
Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội BàiPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.
Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.
Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'Pháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Các thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh lập nhóm kín kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát daoPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi phạm tội cùng động cơ khi gây ra án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.
Án mạng ở Phú Quốc xuất phát từ việc 'có bạn trai mới nhưng… giấu'Pháp luật - 1 ngày trước
Phát hiện bạn gái có bạn trai mới nhưng giấu mình nên Trương Quốc Đạt nảy sinh ghen tuông rồi gây ra án mạng tại Phú Quốc
Hà Nội: Khởi tố kẻ trộm xe SH 160i của bạn cùng phòng rồi đem bán 20 triệuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện bạn cùng phòng để chìa khóa xe sơ hở, một đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, lấy xe mang đi bán với giá rẻ. Vụ việc nhanh chóng được Công an phường Yên Hòa điều tra, làm rõ và thu hồi tài sản.
Khởi tố, bắt giam đối tượng giết 2 người vì ghen tuôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện bạn gái có bạn trai mới và đòi chia tay, Trương Quốc Đạt (SN 2007, trú tại tỉnh An Giang) mang dao giết 2 người. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Đạt xử lý theo quy định.
Cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố vì bỏ mặc nam sinh lớp 12 gặp nạn tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, sáng ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng (cựu Thiếu tá CSGT) về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".
Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc LợiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.
