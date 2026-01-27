Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường
GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.
Thông tin từ Công an xã Triệu Sơn (Thanh Hóa), đơn vị vừa triệu tập nhóm thanh niên mang theo hung khí, đuổi đánh người đi đường trên Quốc lộ 47 gây hoang mang dư luận.
Trước đó, một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia, đã đuổi đánh nhóm 3 thanh niên khác gồm P.N.L. (SN 2007), T.C.H. (SN 2008) và L.K.V. (SN 2006), cùng trú tại xã Thọ Long. Hậu quả, anh H. bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Nhận tin báo, Công an xã Triệu Sơn vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó công an xác định nhóm thanh niên đuổi đánh người đi đường, đều trú tại xã Hợp Tiến, gồm: .K.T.A. (SN 2009), N.N.K., H.Đ.H. , N.T.H, L.V.V., và L.Đ.A. cùng SN 2008.
Nguyên nhân ban đầu là do trước đó nhóm 6 thanh niên trên đã bị một nhóm thanh niên khác trú tại phường Đông Sơn đuổi đánh. Do bức xúc, các đối tượng đã rủ nhau đi tìm để trả thù.
Khi đến khu vực cầu Trắng, xã Triệu Sơn, phát hiện nhóm 3 người, các đối tượng nhầm tưởng là nhóm đã đánh mình trước đó nên sử dụng vỏ chai bia ném, đuổi đánh.
Hiện vụ việc đang được điều tra.
