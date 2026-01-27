Mới nhất
Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường

Thứ ba, 08:48 27/01/2026 | Pháp luật
N.Sơn
N.Sơn
GĐXH - Nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia đuổi đánh người đi đường khiến một nạn nhân phải nhập viện.

Thông tin từ Công an xã Triệu Sơn (Thanh Hóa), đơn vị vừa triệu tập nhóm thanh niên mang theo hung khí, đuổi đánh người đi đường trên Quốc lộ 47 gây hoang mang dư luận.

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao nhọn và vỏ chai bia, đã đuổi đánh nhóm 3 thanh niên khác gồm P.N.L. (SN 2007), T.C.H. (SN 2008) và L.K.V. (SN 2006), cùng trú tại xã Thọ Long. Hậu quả, anh H. bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nhận tin báo, Công an xã Triệu Sơn vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Qua đó công an xác định nhóm thanh niên đuổi đánh người đi đường, đều trú tại xã Hợp Tiến, gồm: .K.T.A. (SN 2009), N.N.K., H.Đ.H. , N.T.H, L.V.V., và L.Đ.A. cùng SN 2008.

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường - Ảnh 2.

Hung khí thu giữ.

Nguyên nhân ban đầu là do trước đó nhóm 6 thanh niên trên đã bị một nhóm thanh niên khác trú tại phường Đông Sơn đuổi đánh. Do bức xúc, các đối tượng đã rủ nhau đi tìm để trả thù.

Khi đến khu vực cầu Trắng, xã Triệu Sơn, phát hiện nhóm 3 người, các đối tượng nhầm tưởng là nhóm đã đánh mình trước đó nên sử dụng vỏ chai bia ném, đuổi đánh.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia rượt đuổi người đi đường - Ảnh 3.Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.

Tin liên quan

2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồng

2 thanh niên trộm gói hàng hóa trên xe khách, bên trong có gần 8 tỉ đồng

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến

Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý

Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lý

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, dùng dao tấn công dã man tại quán nước

Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, dùng dao tấn công dã man tại quán nước

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Trương Văn Tú (SN 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) sau khi được vận động đã ra đầu thú.

Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Hà Nội: Xem camera, con trai bàng hoàng phát hiện mẹ 90 tuổi bị giúp việc bạo hành

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Thuê người về chăm sóc mẹ già 90 tuổi bị đột quỵ, người con trai tại Hà Nội chết lặng khi phát hiện mẹ mình bị nữ giúp việc hành hung dã man. Vụ việc chỉ được phơi bày khi gia đình kiểm tra camera an ninh.

Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?

Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông đập phá xe Grab, đánh tài xế vì bị nhắc không hút thuốc đã ra trình diện. Luật sư nhận định hành vi có dấu hiệu nhiều tội danh, có thể bị xử lý hình sự.

Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trước thông tin nhóm thanh, thiếu niên gây rối, quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, TS.LS Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp đã có những phân tích pháp lý về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý theo quy định hiện hành.

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản

Pháp luật - 14 giờ trước

Các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu thức tinh vi mới, nhắm vào "con mồi" là những người ở độ tuổi trung niên.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim Liên

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/1, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc "sàm sỡ", đánh người xảy ra tại hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm tại khu vực vắng vẻ hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân.

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Trong đó một đối tượng đang là sinh viên đại học.

Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiều Ngọc Hân và Vũ Minh Chung về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235, Bộ luật Hình sự.

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật

GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

Pháp luật
Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh Hóa

Pháp luật
Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh Bình

Pháp luật

