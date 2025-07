Vợ muốn 'bán mạng' kiếm tiền, lý do khiến chồng đắng lòng

Tôi sốc và ám ảnh khi phát hiện quá khứ của vợ sau 4 năm kết hôn GĐXH - Tôi không dám trách vợ, vì đó là chuyện quá khứ, trước khi chúng tôi đến với nhau. Nhưng thú thật, trong lòng vẫn thấy tổn thương, ghen tuông và có chút nghi ngờ về tình cảm cô ấy dành cho tôi.

Tôi và vợ bằng tuổi, yêu nhau vài năm rồi tiến đến hôn nhân. Chúng tôi đã có một bé trai 3 tuổi. Vì cả hai bên đều là con một nên vợ chồng tôi quyết định chuyển về quê sống và làm việc để tiện chăm sóc hai bên nội ngoại.

Khi còn ở Hà Nội, tôi làm trưởng phòng một công ty nhỏ, lương tháng vừa phải, khoảng 30-50 triệu đồng. Khi về quê mỗi tháng kiếm được ít hơn nhưng tôi vẫn cố gắng đưa vợ 15-20 triệu đồng cho chi tiêu. Quan trọng nhất là ở quê chi phí rẻ, nên vợ chồng tôi cũng khá dư dả.

Tôi chọn công việc tự do để có thời gian chăm sóc gia đình, còn vợ làm ở một công ty gần nhà. Vì có thời gian nên tôi đảm nhận hầu hết việc chăm sóc con (đón đưa đi học, ăn uống, tắm giặt…). Ông bà hai bên cũng hỗ trợ nhiều nên vợ chồng tôi khá thoải mái.

Tôi cùng vợ chuyển về sống cùng ông bà ngoại để gần chỗ làm và trường học tốt hơn cho con, cuối tuần sẽ về chơi và thăm ông bà nội.

Những tưởng cuộc sống êm đềm diễn ra như vậy thì tầm 3-4 tháng gần đây, vợ tôi thay đổi rõ rệt. Công việc có vẻ nhiều hơn, thời gian làm việc phải tăng lên. Sáng 6h30 cô ấy đi làm, tối có hôm 9h mới về, có tuần còn làm cả nửa ngày Chủ Nhật. Có lẽ vì thế mà vợ tôi căng thẳng nhiều hơn.

Tôi nói với vợ nếu công việc nặng quá thì xin giảm bớt để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô ấy lại có ý cho rằng tôi ngăn cản sự nghiệp. Cô ấy nói là vị trí này bao người cạnh tranh, người ta muốn lên không được lại muốn xuống. Nhưng thực sự, tôi thấy tình trạng gia đình tôi ngày càng đi xuống. Con tôi cả ngày không tiếp xúc với mẹ, bữa cơm gia đình giờ cũng không đông đủ nữa, vợ chồng ngày cũng gặp nhau chỉ một ít lúc đêm khuya.

Đỉnh điểm là hôm kia, vợ tôi đi về và không may va quệt xe, may mắn chỉ xước xát nhẹ. Nhưng khi về thì giận dỗi tôi kiểu không quan tâm vợ, trong khi tôi không hề biết chuyện gì xảy ra. Tôi bảo vợ là nếu áp lực quá có thể giảm việc, tiền kiếm không bao giờ đủ để bán mạng như vậy, nếu mất sức khỏe và thời gian thì nên giảm công việc lại. Vợ bảo rằng, do không biết trông chờ gì ở tôi trong tương lai nên mới phải lao vào kiếm tiền như vậy.

Lúc này tôi tự hỏi lại bản thân, về tài chính tuy lương không cao, nhưng mức này ở quê vẫn dư dả. Tôi cũng luôn sẵn sàng 1-2 khoản để phòng bất trắc cũng như quỹ tiết kiệm cho con. Tôi chưa bao giờ hỏi lương vợ, cũng không quản lý tài chính. Ở nhà tôi nội trợ, chăm con giúp vợ vì điều kiện công việc cho phép. Gia đình tôi lại ở gần bố mẹ hai bên, luôn được hỗ trợ và giúp đỡ.

Vậy tôi cần cố gắng thêm điều gì? Bán mạng kiếm tiền để nhà to xe sang? Như thế thì ai sẽ chăm sóc con cái và ông bà hai bên? Tôi sống quá tình cảm hay do tôi không cầu tiến, để giờ vợ cũng hoài nghi về tôi? Thật sự tôi đang rất trăn trở…